Porto Alegre Com a presença do ex-tenista Fernando Meligeni, WimBelemDon lança livro em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Fernando Meligeni é embaixador da ONG Foto: Dudu Contursi/Divulgação Fernando Meligeni é embaixador da ONG. (Foto: Dudu Contursi/Divulgação) Foto: Dudu Contursi/Divulgação

Nesta terça-feira (1º), data internacional do Dia de Doar, o WimBelemDon lançará, em Porto Alegre, o seu livro bilíngue “WimBelemDon 20 anos – Uma História de Sonhos, Educação, Perseverança e Transformação Social”, com a presença de Fernando Meligeni, ex-tenista e embaixador da ONG.

Nesse dia, as famílias dos educandos serão presenteadas com um exemplar do livro e também receberão cestas básicas e cartões-alimentação.

O livro registra em 292 páginas a história da instituição e do trabalho desenvolvido no bairro Belém Novo, na Capital Gaúcha. Criado pelo fotógrafo Marcelo Ruschel, o projeto promove a inclusão social de crianças e adolescentes em situação de risco e/ou vulnerabilidade social, utilizando o esporte, a cultura, a sociabilização e a educação como ferramentas de desenvolvimento integral dos participantes.

Sob a coordenação editorial e edição da jornalista Milene Leal, da Entrelinhas Conteúdo & Forma, e redação de Vívian Gamba, o livro relata a trajetória de lutas, derrotas e, principalmente, vitórias, que fazem com que esses jovens sejam protagonistas e contribuam para a criação de uma sociedade mais justa e autossustentável.

Segundo Milene, “a melhor coisa de 2020 foi fazer o livro dos 20 anos do WimBelemDon. Cada pedacinho das quase 300 páginas foi feito com amor e muita emoção. Me sinto verdadeiramente privilegiada por ter sido escolhida para editar esse livro, que considero o trabalho mais importante da minha vida”.

O livro pretende ser um instrumento capaz de perenizar as realizações do WimBelemDon, ser uma ferramenta de divulgação da entidade para variados públicos, ampliando sua visibilidade e a percepção do valor humanitário e cultural desse trabalho, além de ser uma ferramenta de inspiração e estímulo a iniciativas dessa natureza.

Para Marcelo Ruschel, fundador do WimBelemDon, “a ideia do livro foi documentar tudo que fizemos e como fizemos. Como encaramos as várias dificuldades e como mantemos vivo este sonho até hoje. O livro fala de um sonho que hoje é sonhado por várias pessoas. Se o livro servir de inspiração para uma pessoa apenas, já estará valendo a pena”.

O livro terá uma tiragem limitada para venda pelo valor de R$ 150. Informações sobre como adquirir podem ser solicitadas pelo e-mail cristiano.santarem@wimbelemdon.com.br ou pelo WhatsApp (51) 3242-5637.

Doa Brasil

O WimBelemDon está participando de mais uma campanha nacional de crowdfunding. Reunindo mais de 80 ONGs de todo o País, a campanha Doa Brasil prossegue até o final do ano para auxiliar as organizações em um ano atípico.

A meta do WimBelemDon é atingir R$ 60 mil para garantir a qualidade na retomada das atividades presenciais. As doações podem ser feitas pelo site https://doabrasil.org.br/wimbelemdon. Além de apoiar a ONG, os doadores tem direito a diversas recompensas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre