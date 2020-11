Polícia Seis pessoas são detidas pela Brigada Militar no segundo turno das eleições no RS

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Policiamento foi reforçado para coibir crimes eleitorais no Estado Foto: BM/Divulgação Policiamento foi reforçado para coibir crimes eleitorais no Estado. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Seis pessoas foram detidas pela BM (Brigada Militar) neste domingo (29) durante o segundo turno das eleições no Rio Grande do Sul. Os policiais militares flagraram três homens fazendo boca de urna em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e duas mulheres cometendo esse crime em Porto Alegre.

Outra mulher foi detida por desacato em Canoas, na Região Metropolitana. No total, os brigadianos abordaram 107 pessoas nas cidades gaúchas onde ocorre segundo turno. Não há nenhuma ocorrência envolvendo candidatos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia