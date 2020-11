Rio Grande do Sul Jairo Jorge e Luiz Carlos Busato se enfrentarão no segundo turno em Canoas

Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2020

Político do PSD já comandou o Executivo local, enquanto o do PTB busca a reeleição. (Foto: Divulgação)

Em meio a uma lista de nove nomes, o eleitorado de Canoas (Região Metropolitana) definiu os candidatos Jairo Jorge (PSD) e Luiz Carlos Busato (PTB) como vencedores do primeiro turno do pleito municipal da cidade, uma das mais populosas do Rio Grande do Sul.

Com 100% dos votos apurados na noite deste domingo (15), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) relatou 71.968 votos (45,2%) para Jorge, tendo em segundo lugar Busato com 54.903 (34,48%).

Jornalista com passagens por veículos como a TVE (Televisão Educativa) do Rio Grande do Sul e ex-prefeito pelo PT na gestão 2008-2011, Jairo Jorge tem 57 anos e R$ 1,3 milhão em bens declarados à Justiça Eleitoral. Caso vença novamente no segundo turno, daqui a dois domingos, o seu vice será Doutor Nedy (Solidariedade).

Já Luiz Carlos Ghiorzi Busato, de 72 anos, tenta obter a reeleição e possui ensino superior completo e um patrimônio informado de R$ 1,4 milhão. Seu vice na chapa é Dario Silveira (PDT).

