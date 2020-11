Rio Grande do Sul Pepe Vargas e Adiló Didomenico avançam para o segundo turno em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 15 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Principal cidade da Serra Gaúcha tem agora como adversários um petista e um tucano.

Os candidatos Pepe Vargas (PT) e Adiló Didomenico (PSDB) avançaram no pleito municipal de Caxias do Sul e agora se enfrentarão no segundo turno pela prefeitura da principal cidade da Serra Gaúcha.

De acordo com a apuração informada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Pepe recebeu 75.211 votos (34,2%), seguido pelos 33.961 de Adiló (15,44%). Ao todo, 11 candidatos concorriam no primeiro turno.

Já a abstenção por parte dos caxienses nas urnas chegou a 24,82%, ao passo que os votos em branco totalizaram 5,28% e os nulos abrangeram 6,54%.

Médico, Pepe Vargas é natural de Nova Petrópolis e exerce mandato como deputado estadual pelo PT. Já comandou o Executivo de Caxias do Sul, no período de 1997 a 2004, foi deputado federal e ministro no governo federal da correligionária Dilma Rousseff (2011-2016). Ele tem um patrimônio declarado de R$ R$388.151,38. O seu vice é o advogado Cláudio Libardi (PCdoB).

Já o economista diplomado Adiló Didomenico tem 68 anos e um patrimônio declarado de R$ R$ 884,6 mil. Caso supere o adversário na disputa, terá como vice é a vereadora Paula Ióris.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul