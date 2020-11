Rio Grande do Sul Paula Mascarenhas e Ivan Duarte confirmados no segundo turno em Pelotas

Petista tenta a reeleição, concorrendo com vereador tucano. (Foto: Divulgação)

Ao fim da apuração do pleito municipal em Pelotas (Região Sul do Estado), na noite deste domingo (15), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) oficializou os candidatos Paula Mascarenhas (PSDB) e Ivan Duarte (PT) como vencedores do primeiro turno da disputa para prefeito.

Foram 78.599 votos (49,74%) para ela – que tenta um segundo mandato consecutivo – e 22.889 (14,49%) para ele, atualmente vereador na cidade.

O eleitorado local habilitado a votar mas que não compareceu às urnas representou 26,58% do total esperado. Já os votos brancos chegaram a 5,37%, ao passo que os nulos somaram 5,31%.

Paula Mascarenhastem 50 anos, é professora e na gestão do município obteve repercussão além das fronteiras de Pelotas, ao decretar medidas drásticas para conter a pandemia de coronavírus, como uma das mais severas ordens de lockdown no Estado. Ela tem um patrimônio declarado de R$ 885.381. Seu vice na chapa é Idemar Bartz (PTB), de 70 anos.

Ivan Duarte, seu concorrente, 58 anos e com ensino superior completo. A sua declaração patrimonial ao TSE não inclui qualquer bem. A sua chapa tem a companhia da psicóloga e também petista Iyá Sandrali como candidata a vice-prefeita.

