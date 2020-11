Política Governador Eduardo Leite vota em Pelotas

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2020

Leite votou no Instituto de Educação Assis Brasil Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini Leite votou no Instituto de Educação Assis Brasil. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), votou, no início da tarde deste domingo (29), no Instituto de Educação Assis Brasil, em Pelotas, na Região Sul do Estado.

Na ocasião, ele afirmou que o RS está registrando um aumento no número de internações por Covid-19 e reforçou os cuidados necessários para prevenir a doença.

Nesta segunda (30), Leite retoma a sua agenda de compromissos em Porto Alegre.

