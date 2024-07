Rio Grande do Sul Acordo articulado com as bancadas do PT, PCdoB e PSOL resulta na suspensão de sessão extraordinária na Assembleia Legislativa gaúcha

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os partidos defendem que os projetos que alteram as carreiras dos servidores públicos sejam discutidos com calma e votados em agosto. Foto: Fernando Gomes/Arquivo/ALRS Os partidos defendem que os projetos que alteram as carreiras dos servidores públicos sejam discutidos com calma e votados em agosto. (Foto: Fernando Gomes/Arquivo/ALRS) Foto: Fernando Gomes/Arquivo/ALRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O acordo construído pelas bancadas de oposição com os demais líderes partidários resultou na suspensão da sessão extraordinária que estava prevista para esta sexta-feira (19) para votar os três projetos de autoria do governo Eduardo Leite que alteram as carreiras de mais de 100 mil servidores públicos. As bancadas do PT, PCdoB e PSOL defendem que os projetos que alteram as carreiras dos servidores públicos sejam discutidos com calma e votados em agosto.

O objetivo do pedido de adiamento da votação, feito pelas bancadas, é assegurar que todas as categorias sejam ouvidas e valorizadas e a população possa ter um serviço com mais qualidade. “Essa decisão atende a uma reivindicação das bancadas do PT, PCdoB e PSOL para que nós possamos conhecer e melhorar estes projetos, sempre na direção de qualificar e valorizar os servidores públicos e oferecer um serviço público de qualidade à população”, disse o líder da bancada do PT, deputado Miguel Rossetto.

Para o parlamentar, os projetos do governo são muito complexos, pois mexem em 157 leis, em mais de 400 páginas, envolvendo e alterando a carreira e a vida de mais de 100 mil servidores públicos. “Esse é um tema que exige dedicação, cuidado e muita responsabilidade, por isso nós vamos aproveitar esses próximos dias para ampliar o diálogo com a representação dos servidores e qualificarmos este projeto. Os servidores do Estado precisam ser respeitados e valorizados porque a população tem direito a um qualificado serviço público”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/acordo-articulado-com-as-bancadas-do-pt-pcdob-e-psol-resulta-na-suspensao-de-sessao-extraordinaria/

Acordo articulado com as bancadas do PT, PCdoB e PSOL resulta na suspensão de sessão extraordinária na Assembleia Legislativa gaúcha

2024-07-19