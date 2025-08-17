Domingo, 17 de agosto de 2025

Mundo Acordo de paz com a Rússia pode ser melhor que cessar-fogo, diz Alemanha

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Chanceler alemão foi convidado para o encontro de Trump com Zelensky. (Foto: Reprodução/DPA)

Um acordo rápido de paz entre Rússia e Ucrânia pode valer “mais do que um cessar-fogo”, disse o chanceler alemão Friedrich Merz em uma entrevista ao canal alemão ZDF.

Ele afirmou que, após o presidente dos EUA, Donald Trump, se reunir com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na segunda-feira (18), uma reunião trilateral com o presidente russo Vladimir Putin deveria ocorrer “o mais rápido possível” para alcançar um acordo de paz.

“Se isso acontecer, valerá mais do que um cessar-fogo que poderia durar semanas sem avanços nas negociações políticas e diplomáticas”, disse Merz.

A Europa terá um papel nas conversas de Trump com Zelensky nesta segunda-feira, disse ele. Um funcionário da Casa Branca informou à CNN que vários líderes europeus foram convidados para as conversas. No entanto, por enquanto, Trump continuará desempenhando o papel decisivo no conflito, afirmou Merz.

“O presidente americano, que então também tem o poder, tanto militarmente quanto por meio de sanções e tarifas adequadas, para garantir que a Rússia avance mais do que está fazendo atualmente”, disse ele.

O líder alemão também afirmou estar satisfeito que os EUA estejam prontos para participar das garantias de segurança para a Ucrânia.

“Agora há garantias de segurança sobre a mesa”, disse ele, “E a boa notícia é que os Estados Unidos estão preparados para participar dessas garantias de segurança e não vão deixar isso apenas para os europeus.”

O que diz Trump

Trump já declarou que mira um “acordo de paz” na Ucrânia e que “um mero acordo de cessar-fogo muitas vezes não se sustenta”. O republicano classificou como “ótimo” e “bem-sucedido” o encontro que teve com Putin, no Alasca. Antes da cúpula, que terminou sem uma definição sobre o conflito, o americano havia dito que sairia desapontado caso não houvesse acordo.

“A reunião com o presidente Vladimir Putin, da Rússia, correu muito bem, assim como um telefonema noturno com o presidente Zelensky, da Ucrânia, e vários líderes europeus, incluindo o respeitado secretário-geral da Otan. Todos decidiram que a melhor maneira de pôr fim à terrível guerra entre a Rússia e a Ucrânia é chegar diretamente a um acordo de paz, que poria fim à guerra, e não a um mero acordo de cessar-fogo, que muitas vezes não se sustenta”, escreveu na rede Truth Social.

As condições da Rússia para um eventual cessar-fogo seguem inalteradas, segundo o Kremlin, girando em torno da retirada completa de tropas de Kiev das regiões que Moscou pretende anexar (cerca de 20% do território do vizinho) e o abandono das ambições ucranianas de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a principal aliança militar ocidental.

tags: em focoMundo

O deputado federal Arthur Lira deixou a presidência da Câmara, mas, da “planície” continua poderoso e mantém seu peso na política de Brasília
https://www.osul.com.br/acordo-de-paz-com-a-russia-pode-ser-melhor-que-cessar-fogo-diz-alemanha/ Acordo de paz com a Rússia pode ser melhor que cessar-fogo, diz Alemanha 2025-08-17
