Brasil O deputado federal Arthur Lira deixou a presidência da Câmara, mas, da “planície” continua poderoso e mantém seu peso na política de Brasília

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Lira passou a levar o filho para agendas no interior do Estado, inclusive em inaugurações de obras, nas quais discursa e abre espaço para que o filho, que imita seus trejeitos, também se apresente. (Foto: Mário Agra/Câmara dos Deputados)

O deputado Arthur Lira (PP-AL) deixou a presidência da Câmara, mas, da “planície”, mantém seu peso na política de Brasília e expande a própria influência no agronegócio. Em paralelo, percorre Alagoas de olho na eleição para o Senado e preparando seu herdeiro político, o filho Álvaro Lira, de 19 anos.

Sem a caneta de presidente da Câmara, o político tem a relatoria do projeto considerado mais importante para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) este ano.

O texto que trata da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil deve ser votado em plenário até dezembro. Lira deve incrementá-lo com uma proposta de descontos progressivos a quem tem rendimentos de até R$ 7.350.

No motim bolsonarista que travou o Parlamento, Arthur Lira serviu de “bombeiro” da crise, em um movimento que foi lido por deputados como demonstração de força do ex-presidente da Casa e de desarticulação do atual chefe, Hugo Motta (Republicanos-PB).

No mês passado, Lira tomou posse como primeiro vice-presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB), até 2027. A entidade, criada há 70 anos, reúne criadores e pesquisadores de gado da raça que representa cerca de 80% do rebanho de corte nacional.

A chegada de Lira na entidade ocorre no momento em que os criadores de nelore comemoram a aproximação de novos investidores e veem a diversidade de mercados consumidores como um diferencial no enfrentamento ao tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump, dos Estados Unidos, ao Brasil.

A outros produtores, Arthur Lira diz que sua participação na diretoria dá “foco político” à entidade para que ela possa expandir e “apimentar” o desenvolvimento da pecuária. O deputado é de uma família de pecuaristas e está envolvido na criação desde os seus 15 anos.

Às vésperas de deixar a presidência da Câmara, Lira retomou os leilões de gado em suas fazendas, em Alagoas, com eventos que atraíram políticos, autoridades regionais e executivos de empresas como Odebrecht e J&F.

A atividade agropecuária do deputado se conecta com outra ponta de seu projeto político. Uma parte dos negócios rurais de Lira no interior de Alagoas era tocada pelo filho mais novo, Álvaro Lira.

O jovem recém-chegado à maioridade é chamado de Alvinho e de Lirinha e percorre o Estado com o prestígio de quem está sendo preparado para seguir os passos do ex-presidente da Câmara.

Lira passou a levar o filho para agendas no interior do Estado, inclusive em inaugurações de obras, nas quais discursa e abre espaço para que o filho, que imita seus trejeitos, também se apresente. O ex-presidente da Câmara ensaia uma candidatura ao Senado em 2026.

Álvaro ganhou um cargo de gestor administrativo na Prefeitura de Barra de São Miguel depois que o avô dele, Benedito de Lira, o Biu, pai de Arthur Lira, faleceu, em janeiro, aos 82 anos.

Mesmo em um cargo de baixo escalão, ele já lidera reuniões políticas e administrativas. O salário dele é de R$ 8 mil. O grupo político de Arthur Lira ainda não foi avisado sobre quais os planos eleitorais para o herdeiro. A idade mínima para ser deputado federal é 21 anos.

Procurado, Arthur Lira não comentou. Com informações do portal Estadão.

