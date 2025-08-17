Rio Grande do Sul Leilão do Detran tem mais de 400 veículos e sucatas da Serra Gaúcha nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Lista abrange itens em depósitos de Caxias do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, São Marcos e Vacaria. (Foto: Arquivo/Detran-RS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Sul realiza às 10h desta quarta-feira (20) um leilão com 417 veículos e sucatas mantidos em Centro de Remoção e Depósito (CRDs) na Serra Gaúcha. A lista abrange unidades dos municípios de Caxias do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, São Marcos e Vacaria.

Na ocasião, serão ofertados 83 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 62 lotes de sucatas (334 veículos), disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados à autarquia.

Dentre os itens estão um automóvel BMW 320I VA71 2006 com lance mínimo de R$ 5.000 e um Fiat Strada Working CE 2012 a partir de R$ 2.000. Os respectivos endereços dos depósitos podem ser conferidos No edital nº 026/2025.

Para participar enviando lances, é preciso ler atentamente o documento e providenciar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do certame. O ebdereço é renovarleiloes.com.br.

A autarquia reforça a necessidade de que os interessados realizem a visitação pública, tendo em vista que os veículos serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo reclamações posteriores. O período de visitas aos depósitos inclui os quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 9h às 17h.

Como funciona

A forma de realização do pregão é baste similar à presencial. Por meio de vídeo ao vivo, o leiloeiro apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também há opção de pré-lance online, com o envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja lance superiorno momento do leilão virtual, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

As informações dos bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos podem ser conferidos no site do DetranRS, menu “Veículos”, “Leilões”, “Calendário de Leilões”. Confira em detran.rs.gov.br.

Alerta para golpes

O Detran reforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites utilizando a marca da Autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, a autarquia destaca os cuidados necessários para interessados em participar de leilões:

– Conferir no site oficial do DetranRS os próximos eventos > Site do DetranRS > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões;

– Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

– Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

– Participar do leilão na data e horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial (detran.rs.gov.br);

– Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

P– esquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

– Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

– Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do DetranRS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).

– Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. O registro pode ser feito presencialmente em uma Delegacia de Polícia ou preferencialmente pela internet, por meio da Delegacia Online.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/leilao-do-detran-tem-mais-de-400-veiculos-e-sucatas-da-serra-gaucha-nesta-quarta-feira/

Leilão do Detran tem mais de 400 veículos e sucatas da Serra Gaúcha nesta quarta-feira

2025-08-17