Domingo, 17 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Leilão do Detran tem mais de 400 veículos e sucatas da Serra Gaúcha nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Lista abrange itens em depósitos de Caxias do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, São Marcos e Vacaria. (Foto: Arquivo/Detran-RS)

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Rio Grande do Sul realiza às 10h desta quarta-feira (20) um leilão com 417 veículos e sucatas mantidos em Centro de Remoção e Depósito (CRDs) na Serra Gaúcha. A lista abrange unidades dos municípios de Caxias do Sul, Antônio Prado, Flores da Cunha, São Marcos e Vacaria.

Na ocasião, serão ofertados 83 veículos aptos à circulação, que podem ser arrematados pelo público em geral, e 62 lotes de sucatas (334 veículos), disponíveis apenas para Centros de Desmanches de Veículos (CDVs) credenciados à autarquia.

Dentre os itens estão um automóvel BMW 320I VA71 2006 com lance mínimo de R$ 5.000 e um Fiat Strada Working CE 2012 a partir de R$ 2.000. Os respectivos endereços dos depósitos podem ser conferidos No edital nº 026/2025.

Para participar enviando lances, é preciso ler atentamente o documento e providenciar o cadastro no site do leiloeiro até 24 horas antes do início do certame. O ebdereço é renovarleiloes.com.br.

A autarquia reforça a necessidade de que os interessados realizem a visitação pública, tendo em vista que os veículos serão leiloados no estado e condições em que se encontram, não cabendo reclamações posteriores. O período de visitas aos depósitos inclui os quatro dias úteis que antecedem o leilão virtual, das 9h às 17h.

Como funciona

A forma de realização do pregão é baste similar à presencial. Por meio de vídeo ao vivo, o leiloeiro apresenta os lotes e os arrematantes enviam seus lances on-line. Será considerado vencedor o interessado que tiver feito a maior oferta aceita, não sendo considerados válidos quaisquer lances enviados após o encerramento do apregoamento do lote.

Também há opção de pré-lance online, com o envio de lances prévios, ou seja, antes da abertura do leilão virtual. Os lotes que receberem ofertas nessa modalidade iniciarão o leilão virtual a partir do maior lance registrado no sistema. Caso não haja lance superiorno momento do leilão virtual, o lote será considerado arrematado pelo licitante responsável pelo maior pré-lance.

As informações dos bens leiloados, bem como os endereços dos locais de visitação e os próximos eventos previstos podem ser conferidos no site do DetranRS, menu “Veículos”, “Leilões”, “Calendário de Leilões”. Confira em detran.rs.gov.br.

Alerta para golpes

O Detran reforça a atenção com os golpes de falsos leilões realizados em sites utilizando a marca da Autarquia e o endereço de seus credenciados. Dessa forma, a autarquia destaca os cuidados necessários para interessados em participar de leilões:

– Conferir no site oficial do DetranRS os próximos eventos > Site do DetranRS > menu Veículos > Leilões > Calendário de Leilões;

– Verificar nos editais do leilão todos os veículos disponíveis para compra em cada depósito credenciado, seus lances iniciais, o site do leiloeiro oficial e demais informações;

– Se possível, realizar visita ao depósito (CRD) onde está o veículo para verificar suas condições pessoalmente;

– Participar do leilão na data e horário agendados pelo DetranRS e divulgados no site oficial (detran.rs.gov.br);

– Caso seja atraído por um anúncio, desconfiar de sites de leiloeiros que não sejam hospedados no Brasil (sem o final “.br”);

P– esquisar a empresa em sites de reclamação e/ou mídias sociais;

– Suspeitar de veículos que pareçam novos ou de concessionárias;

– Não fazer transferências bancárias. Nos leilões do DetranRS, o pagamento do valor de arremate se dá por meio de guia de arrecadação própria (GAD-L), quitada na rede bancária conveniada. Somente o valor da comissão do leiloeiro será conforme instruções do mesmo (detalhadas sempre no item 9.4 do Edital).

– Quem for vítima desse tipo de golpe deve comunicar o fato à Polícia Civil, por meio de um boletim de ocorrência. O registro pode ser feito presencialmente em uma Delegacia de Polícia ou preferencialmente pela internet, por meio da Delegacia Online.

(Marcello Campos)

Dívidas antigas de IPVA no RS podem ser regularizadas até dezembro
