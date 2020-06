Porto Alegre Acordo permite em Porto Alegre a abertura de lojas nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Expectativa do setor é recuperar parte das perdas causadas pela pandemia, já que na sexta-feira será Dia dos Namorados. (Foto: EBC)

Uma negociação coletiva entre o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre) e o Sindec POA (Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre) resultou na permissão de abertura das lojas do setor varejista da capital gaúcha no feriado de Corpus Christi, que será celebrado nesta quinta-feira (11).

Com isso, a entidade ligada aos empresários espera que os estabelecimentos possam recuperar uma parte do prejuízo acumulado durante o período de portas fechadas por causa das medidas de enfrentamento à pandemia de coronavírus, já que a data religiosa antecipa uma data importante para o setor: o Dia dos Namorados (12 de junho), comemorado já nesta sexta-feira.

O novo acordo estipula que os empregados que cumprirem jornada na próxima quinta-feira devem receber o valor de R$ 46,21 pelo feriado trabalhado, alimentação ou vale-refeição em valor pré-estabelecido conforme o número de empregados. Além disso, os trabalhadores terão direito a uma folga adicional.

Convenção

A convenção coletiva de trabalho da categoria, firmada entre as entidades para o período de novembro de 2019 a outubro de 2020 contém regras que visam equilibrar as relações de trabalho entre os empregadores e os empregados.

Dentre elas está a proibição de abertura de lojas com empregados durante os feriados que ocorrerem neste período (o que está sendo flexibilizado em função do atual momento).

Esse acordo prevê, ainda, que as lojas que desejarem funcionar sob essas condições, em feriados e com o suporte de funcionários contratados, devem firmar acordo coletivo diretamente com os sindicatos. Também determina que as lojas que não obedecerem tais regras ficam sujeitas a multa, condição que deixa de valer excepcionalmente para o próximo feriado de Corpus Christi.

Cabe ressaltar que a abertura é opcional, não obrigatória. Outro aspecto importante, no âmbito das medidas de enfrentamento à Covid-19, é que as lojas devem seguir as orientações de higienização e funcionamento conforme estipulado no decreto municipal.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre