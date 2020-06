Porto Alegre Nova decisão do prefeito de Porto Alegre sobre medidas restritivas será divulgada só na semana que vem

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2020

Posição tem por base dados exibidos em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Nesta quarta-feira (10), ao presidir mais uma reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus em Porto Alegre, o prefeito Nelson Marchezan Júnior decidiu manter as restrições definidas pelo Decreto nº 20.534 (e suas alterações), no âmbito do combate ao coronavírus. A decisão sobre ampliar ou reduzir medidas deve ser divulgada na segunda-feira, embora o colegiado já volte a se encontrar nesta sexta-feira.

Segundo a própria administração municipal, nos últimos dias havia uma expectativa de flexibilização de atividades como feiras de artesanato, cursos livres, escolas de idiomas, eventos corporativos, cultos religiosos e treinos coletivos de esporte profissional, além de alteração do horário de funcionamento da construção civil e agências bancárias. A análise dos dados apresentados na reunião, porém, indicou a necessidade de “reduzir a marcha”.

Com 67 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados na capital gaúcha por pacientes com Covid-19 (quase 10% a mais que no dia anterior), Marchezan optou por monitorar a situação epidemiológica por mais alguns dias, antes de qualquer novo anúncio de flexibilização. “Entendemos que esse aumento na ocupação de leitos se dá conforme o esperado, mas precisamos agir com cautela”, frisou. “Vamos continuar monitorando a velocidade de evolução dos casos.”

Situação

Desde a chegada da pandemia ao Rio Grande do Sul (há três meses), a Secretaria Municipal da Saúde já registrou 1.761 diagnósticos positivos da doença (1.245 nas contas do governo do Estado). Destes, 659 estão recuperados, ou seja, não apresentam sintomas há pelo menos 14 dias). O número de óbitos, por sua vez, soma 49.

Nesta quarta-feira, a capital gaúcha contabilizava 484 leitos de UTI ocupados, o que representa praticamente 80% do total disponível na cidade. Além disso, as autoridades locais monitoram 25 surtos da doença (quando há mais de duas ocorrências simultâneas em um mesmo ambiente), a maioria em instituições de saúde e de longa permanência, como hospitais e asilos.

(Marcello Campos)

