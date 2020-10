Acordo prevê 1 bilhão de dólares em crédito do governo dos EUA para financiar projetos no Brasil, entre eles o 5G

O EximBank (Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos) e o Ministério da Economia do Brasil firmaram, nesta terça-feira (20), um memorando de entendimentos que prevê a oferta de até US$ 1 bilhão em crédito do governo norte-americano para financiar projetos no Brasil.