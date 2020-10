Política Após senador flagrado com dinheiro na cueca se licenciar, ministro do Supremo suspende o afastamento do parlamentar

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Chico Rodrigues nega irregularidades Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu, na tarde desta terça-feira (20), os efeitos da sua decisão que determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues (DEM-RR) do mandato.

Ele foi flagrado pela PF (Polícia Federal), na semana passada, com R$ 33 mil na cueca durante uma operação em Boa Vista (RR). A PF apura um suposto esquema de desvio de recursos públicos em Roraima. Rodrigues nega as acusações e afirma que o dinheiro que estava na sua cueca serviria para pagar funcionários.

A decisão de Barroso foi tomada após Rodrigues ter se licenciado do mandato por 121 dias. Para o ministro, “não mais se torna necessária a submissão imediata da matéria ao plenário”. Atendendo ao pedido de Barroso, o presidente do STF, Luiz Fux, retirou o caso da pauta de julgamentos desta quarta.

