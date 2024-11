Acontece Acqua Lokos promove abertura da temporada de verão em visita à Rede Pampa

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Parque aposta em inovações, com mais de 50 atrações, para atender os veranistas. Foto: O Sul Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta terça-feira (26), o Acqua Lokos Parque Hotel realizou uma visita à sede Rede Pampa de Comunicação para divulgar as novidades do parque que investiu cerca de 1,5 milhões em melhorias na infraestrutura, acessibilidade e novas atividades de lazer. São mais de 50 atrações distribuídas em uma área envolta de mata nativa, garantindo uma paisagem única preservada.

Este ano as expectativas estão altas para a movimentação no litoral norte gaúcho. Segundo o diretor do parque Fabiano Brogni, a perspectiva para todo comércio é muito boa. “Tanto a rede hoteleira, quanto a rede gastronômica estão muito preparadas, porque o litoral cresceu muito. E nós, enquanto Acqua Lokos, estamos de braços abertos para receber os veranistas com todas as novidades que realizamos ao longo de todo o ano”, afirma o diretor.

O Acqua Lokos já está aberto, funcionando de quinta-feira a domingo, mas, a partir do dia 06 de dezembro o parque passará a funcionar de quinta a terça-feira. Em entrevista ao Jornal O Sul, o diretor ressaltou também a importância da abertura do aeroporto de Torres, previsto para 02 de dezembro pela Infraero, para alavancar o setor do turismo na região após as enchentes que acometeram o Rio Grande do Sul em maio.

O Acqua Lokos Parque Hotel, conceituado entre os cinco melhores parques da América do Sul, aposta numa estação movimentada em atividades. “O diferencial do Acqua Lokos é estar sempre em movimento, quem visitou o nosso Parque há um, dois anos atrás, já pode ir de novo que vai se surpreender novamente.” garante Fabiano.

https://www.osul.com.br/acqua-lokos-promove-veraneio-de-2024-2025/

2024-11-26