Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2024

Taxas inferiores às da concorrência são diferenciais do cartão emitido exclusivamente pelo Banrisul Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Criado em 1995, o Banricompras possui quatro milhões de usuários no Rio Grande do Sul. O cartão distribuído aos correntistas do Banrisul é responsável por uma média mensal de 13 milhões de operações em todo o estado. Neste ano, o cartão passou por reformulações e ganhou importantes inovações, como a possibilidade de realizar pagamentos por aproximação. Além disso, o banco lançou recentemente o Banricompras Premiável, uma promoção que vai distribuir R$ 2 milhões em prêmios aos clientes do Banricompras.

Conforme o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, o Banricompras é um produto bancário único no mercado. “Com ele, é possível realizar operações de pagamento no débito, parcelado e pré-datado. Ele não possui qualquer tipo de anuidade ou taxas e todos os clientes do Banrisul possuem um limite de pelo menos R$ 500 aprovado. ”, explica.

Lemos ressalta que o banco está com duas campanhas em andamento, uma delas dedicada exclusivamente aos estabelecimentos que aceitam o cartão. “A Vero deu início a uma campanha de taxas especiais para os clientes que aceitam o cartão Banricompras. Ela começa a partir de 0,99% ao mês nas transações parceladas e pré-datadas. É o menor valor praticado no mercado de cartões no país e dá ao empreendedor a possibilidade de inovar no seu segmento e atrair novos clientes a partir de promoções que utilizem o Banricompras”, explica.

O presidente do Banrisul acrescenta que o banco também lançou recentemente a promoção Banricompras Premiável, que vai distribuir 1,7 mil prêmios em dinheiro para clientes e estabelecimentos que utilizam a maquininha da Vero. “Os sorteios são semanais, mensais e ainda há a realização de dois especiais, perto do natal e o que marca o encerramento da promoção, em fevereiro”, diz.

Para Lemos, ao longo dos anos, o Banricompras acompanhou as principais tendências do mercado de cartões. “Hoje, ele permite o pagamento das transações por aproximação, sem a necessidade do cliente estar com o cartão em mãos. Além disso, dentro do aplicativo do Banrisul o cliente pode acompanhar seus gastos de forma rápida e prática. O Banricompras possui as mesmas inovações tecnológicas dos grandes players do mercado. E isso está em linha com a própria evolução do Banrisul, que é um banco cada vez mais inteligente, aberto — e que é único porque entende seus clientes”, finaliza.

2024-11-26