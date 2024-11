Acontece Gramado recebe o LINK ISP 24, com debates do setor de telecomunicações, nos dias 28 e 29 de novembro

Link ISP 2024 e Natal Luz: Networking e lazer se encontram em Gramado a partir desta quinta-feira.

O LINK ISP 24, um dos eventos mais aguardados pelo setor de telecomunicações, acontece nos dias 28 e 29 de novembro em Gramado, na Serra Gaúcha. Reunindo mais de 3 mil congressistas e 50 palestrantes de renome, o evento promete ser um marco ao abordar temas de alta relevância para o mercado de provedores de internet (ISP, na sigla em inglês) no Brasil.

“Quero convidar todos a estarem presentes em Gramado nos dias 28 e 29 de novembro, no Serra Park, para conhecer mais do nosso setor, para poder entender como o setor funciona, e é, certamente, um gerador de oportunidades dentro de uma atividade que é tão essencial para a atividade humana, que é a conectividade, que é a internet”, comenta o presidente da InternetSul, Fábio Badra.

O LINK ISP 24 contará com uma programação diversificada, com seis painéis que abordarão os principais desafios e oportunidades enfrentados pelos provedores de internet. Entre os destaques, estão:

Linhas de crédito para provedores

Representantes de grandes bancos nacionais trarão insights sobre as possibilidades de crédito e financiamento para provedores, ampliando o acesso ao capital necessário para expansão e modernização.

Este painel, realizado em parceria com o Pampa Debates, discutirá o impacto visual e os desafios logísticos que a expansão da infraestrutura de fibra óptica traz para os centros urbanos.

Um olhar especial sobre como os provedores desempenharam um papel crucial durante as enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul, garantindo a conectividade em um momento de extrema necessidade.

Debates sobre as complexidades das regulamentações que impactam diretamente os ISPs, com destaque para a busca por equilíbrio e equidade no setor.

Um tema sempre atual, o painel abordará as complexidades fiscais que os provedores enfrentam, além de discutir possíveis soluções para reduzir a carga tributária.

Considerado um dos maiores desafios para os provedores no Brasil, este debate trará uma visão aprofundada sobre as dificuldades e os caminhos para resolver a questão.

Para além dos debates: networking e inovação

O LINK ISP 24 não será apenas um espaço para debates técnicos e regulatórios, mas também para networking e trocas valiosas. Com a presença de líderes do setor, agentes políticos e representantes de instituições como ANATEL, MCOM e BNDES, o evento oferece uma oportunidade única para os congressistas se conectarem com os principais players do mercado.

A charmosa cidade de Gramado, que recebe o Natal Luz, será o cenário para receber um evento de tamanha relevância para o setor. Com debates, inovações e parcerias estratégicas, o LINK ISP 24 promete não apenas discutir o futuro, mas também moldá-lo, posicionando o setor de ISPs como protagonista no cenário nacional.

