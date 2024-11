Acontece Prêmio Exportação RS anuncia Rafael Biedermann como novo presidente

25 de novembro de 2024

Fabricio Forest comandava o Prêmio desde 2018 e agora entrega a presidência a Rafael Biedermann pelos próximos dois anos. Foto: Anderson Gradischer Foto: Anderson Gradischer

O Conselho do Prêmio Exportação RS anunciou em coletiva de imprensa, realizada na manhã desta segunda-feira (25), o seu novo presidente. Rafael Biedermann assume o comando da premiação a partir de janeiro de 2025 para um mandato de dois anos. Ele sucederá Fabrício Forest, que comanda o Conselho do Prêmio desde 2018.

Com 25 anos de atuação na área de auditoria, Biedermann possui larga experiência no atendimento a companhias multinacionais e nacionais de capital aberto, bem como de controle familiar. De 2012 até 2014 trabalhou no escritório da PwC US em Michigan, Detroit. Atualmente, é responsável pela operação da PwC no Rio Grande do Sul. Rafael é membro do conselho de administração da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças (IBEF) e associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC).

“Estar a frente de um Prêmio com mais de 50 anos de história, e que é referência para o setor exportador gaúcho, é uma grande responsabilidade. Com um trabalho consolidado nestes últimos anos e um crescimento expressivo da premiação, vamos buscar levar a relevância do Prêmio para o Brasil”, explica o novo presidente.

Com diversos eventos ao longo do ano, o Prêmio Exportação RS tem por objetivo ser uma plataforma de conteúdo de qualidade para o mercado exportador. “Contamos com um calendário de atividades robusto, que inclui conhecimento, qualificação e networking durante o ano inteiro. Sabemos que levar informação sobre os assuntos relacionados à exportação auxilia as empresas e os profissionais que trabalham na área. Queremos ratificar o nosso papel de referência quando falamos sobre o setor exportador gaúcho e brasileiro”, projeta.

A escolha do presidente do conselho do Prêmio ocorre por meio de um processo interno e foi realizada para garantir agilidade, imparcialidade e a seleção de um perfil alinhado aos objetivos estratégicos do Prêmio Exportação RS, considerando critérios técnicos, expertise e capacidade de liderança.

O Conselho do Prêmio Exportação RS é formado por lideranças de instituições que possuem relação de suporte ou apoio ao cenário exportador gaúcho. São elas: ADVB/RS, ApexBrasil, Badesul, Banco do Brasil, Banrisul, BRDE, FARSUL, Federasul, Fecomércio-RS, FIERGS, Transforma RS, Lide-RS, Portos RS, Sebrae RS, Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e UFRGS.

