Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Promoção terá cupons exclusivos no app Panvel. Também haverá a opção de comprar online e retirar na loja mais próxima Foto: Divulgação Uma das unidades fica na avenida Bento Gonçalves, 1.313, no bairro Partenon. (Foto: Divulgação)

A Panvel, rede de farmácias com filiais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, contará com promoções em seus produtos para a Black Friday deste ano. Reconhecida como a maior do setor Farma, a Black Friday Panvel acontece durante toda a semana, de 25 de novembro a 1º de dezembro, com o “dia D” na sexta-feira (29). Durante a semana especial, os clientes terão acesso a milhares de ofertas em diversas categorias, como saúde, beleza e bem-estar, com descontos que podem chegar até 70%.

A expectativa é que a Black Friday impulsione significativamente as vendas, com a conveniência das compras digitais. O e-commerce da Panvel vem registrando crescimento consistente nos últimos anos e a expectativa da empresa é de um aumento expressivo nas vendas durante a Black Friday, pelas oportunidades de adquirir produtos de alta qualidade, com descontos significativos.

Os descontos especiais estarão disponíveis em todos os canais de venda da Panvel, incluindo lojas físicas, site, aplicativo e também pelo Alô Panvel. Esse é o momento em que os clientes podem aproveitar as promoções exclusivas e garantir produtos de qualidade com preços baixos.

Acesse o site ou baixe o aplicativo da Panvel para aproveitar as ofertas da Black Friday.

2024-11-27