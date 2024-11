Acontece Escultura em homenagem aos voluntários da enchente começa a ser instalada nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A inauguração oficial está marcada para o dia 11 de dezembro. Foto: Ricardo Cardoso/Reprodução Foto: Ricardo Cardoso/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A obra Heróis Voluntários – feita em aço para homenagear aqueles que atuaram durante a enchente de maio no Rio Grande do Sul – já está finalizada e começa a ser instalada nesta quarta-feira (27) junto à Usina do Gasômetro, um dos principais pontos de resgates na capital durante as cheias. A escultura, vinda do município de Nonoai, onde o artista Ricardo Cardoso executou o trabalho, chegará na tarde desta quarta-feira em Porto Alegre. A inauguração, entretanto, está marcada para o dia 11 de dezembro, às 9h.

O monumento foi idealizado pela Federasul com o apoio da Associação Comercial de Porto Alegre. Para o presidente da Federasul, Rodrigo Sousa, a obra é também uma forma de agradecimento aos brasileiros pelo apoio em um momento tão difícil vivido pelos gaúchos. Ricardo Cardoso relata a emoção de conceber uma obra tão marcante para a história do Estado: “Me sinto muito honrado por ter sido escolhido para esse projeto tão relevante. E também é muito gratificante por estar podendo, através da minha arte, expressar uma emoção tão nobre, que é o agradecer”.

O artista relembra o processo de concepção do monumento: “A criação levou alguns meses. Foram várias reuniões com a presidência da Federasul e a Associação Comercial de Porto Alegre ‘afinando o desenho’. Depois fiz uma maquete em escala, ela foi aprovada e então executei o trabalho lá em Nonoai”, explica o artista.

A obra apresenta um barco, que leva o nome de Fraternidade. São representadas 12 pessoas em um momento heroico: seis erguendo o barco, enquanto outras seis participam do resgate. Uma criança e animais de estimação também estão a bordo, simbolizando que ninguém era deixado para trás durante as operações. A estrutura possui 6,2 metros de comprimento e uma altura de 4,5 metros.

Ao lado do monumento uma mensagem expressará a homenagem e o agradecimento do povo gaúcho aos Heróis Voluntários. Confira a íntegra do texto:

“Homenagem aos milhões de brasileiros voluntários anônimos, que estenderam suas mãos aos gaúchos em um momento tão difícil, numa enorme rede de solidariedade.

Retrata, no exemplo das embarcações de resgate que navegaram pelas ruas de cidades gaúchas inundadas, as virtudes de homens e mulheres que arriscaram suas vidas para salvar desconhecidos. Os sentimentos mais nobres que emergiram em Estados de todo Brasil, trazendo sustentação para as ações no RS, em extremo esforço conjunto para que ninguém ficasse para trás.

Expressa a superação pela união de brasileiros e revela o elo inquebrantável que nos une enquanto nação: o senso comum de responsabilidade por aqueles com quem nos importamos.

Uma obra à memória de nossa terra no seu momento de dor, superação e inspiração, em maio de 2024, para que possamos aprender com o que aconteceu, agradecer e evoluir. Nosso muito obrigado a todos os brasileiros que nos estenderam as mãos!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/escultura-aos-voluntarios-comeca-a-ser-instalada/

Escultura em homenagem aos voluntários da enchente começa a ser instalada nesta quarta-feira

2024-11-27