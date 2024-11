Acontece Reforma Tributária será foco do Link ISP 2024, que começa nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Evento ocorre nos dias 28 e 29 de novembro, no Serra Park, em Gramado. Foto: Freepik Foto: Freepik

Nos dias 28 e 29 de novembro de 2024, o Link ISP 2024 reunirá em Gramado, na Serra Gaúcha, os maiores especialistas do setor de telecomunicações para discutir temas de impacto direto no mercado. Entre os assuntos mais aguardados está a Reforma Tributária, que promete redefinir o cenário fiscal e gerar mudanças significativas para empresas de todos os tamanhos.

A programação conta com palestras que oferecem análises práticas e estratégicas sobre como as mudanças fiscais irão influenciar o setor e como os provedores podem se preparar para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades geradas por essas transformações.

Thiago Vitor Silva, CEO da Previsa Contabilidade, apresentará a palestra “Os Impactos da Reforma Tributária”, explorando como as mudanças fiscais podem impactar diferentes setores e como as empresas podem se adaptar para mitigar riscos e aproveitar benefícios. Com sua ampla experiência em gestão tributária e contábil, Thiago trará uma visão prática e esclarecedora para provedores que buscam navegar com segurança nesse novo cenário.

Alex Finizola, sócio-fundador do Finizola Advocacia, conduzirá a apresentação “Planejamento Patrimonial e Sucessório: Você e Seu Negócio Estão Prontos para Essa Conversa?”, destacando como a reforma tributária se conecta às estratégias de planejamento sucessório e patrimonial. A palestra oferece orientações sobre como garantir segurança e continuidade empresarial diante de mudanças fiscais profundas.

Essas palestras são indispensáveis para provedores de internet e empresários que desejam compreender o impacto da reforma tributária em suas operações e planejar suas estratégias de maneira eficiente e sustentável.

Serviço

Data: 28 e 29 de novembro de 2024

Local: Serra Park, em Gramado, RS

Inscrições: no site do Sympla

