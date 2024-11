Acontece Circuito Eco CMPC acontece neste domingo com atividades gratuitas em Guaíba

27 de novembro de 2024

Iniciativa promove práticas esportivas e ações com foco na saúde da população Foto: Marcos Querotti Foto: Marcos Querotti

Neste próximo domingo (1º), a cidade de Guaíba recebe a 4ª edição do Circuito Eco CMPC, que oferece uma manhã de atividades gratuitas para a comunidade local. A iniciativa acontece na Praia da Alegria e tem como objetivo incentivar hábitos de vida mais saudáveis por meio da prática esportiva, além de estimular cuidados com a saúde e o bem-estar. A ação passa, a partir deste ano, a integrar o calendário de ações do programa Viva Guaíba, movimento criado pela companhia e que realiza eventos voltados para a população.

Além da tradicional corrida e caminhada, com inscrições já encerradas e com 2,5 mil participantes registrados, o Circuito Eco CMPC ainda oferece aulas abertas de alongamento, ginástica e ritmos variados, sempre sob o comando de professores especializados. Além das práticas esportivas, profissionais de saúde estarão disponíveis no local para realizar aferição de pressão arterial, sessões de quick-massage (massagem rápida) e avaliações física e nutricional. O evento conta ainda com o apoio de duas ambulâncias: uma UTI e outra para remoção, caso haja necessidade de prestação de primeiros socorros.

“É um orgulho para CMPC estarmos à frente desta iniciativa tão importante para a nossa comunidade. Queremos incentivar as pessoas a viverem o natural, ao adotar hábitos mais saudáveis, cuidar da saúde e do seu bem-estar”, ressalta Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC Brasil. “Além da corrida e da caminhada, há atividades para toda a família, uma verdadeira celebração da vida ao ar livre, voltada para todas as idades e com o objetivo de unir ainda mais a comunidade de Guaíba”, completa.

SERVIÇO

Circuito Eco Ambiental CMPC

Data: 1º de dezembro de 2024 (domingo)

Horário: a partir das 7h

Local: Praia da Alegria – localizada na Avenida da Alegria, nº 75-139 – Alegria, na cidade de Guaíba/RS

Programação

7h – Início das atividades de aferição de pressão, avaliação física e nutricional

7h30 – Alongamento/aquecimento para a corrida

8h – Largada da corrida

9h30 às 12h – Atividade de alongamento, danças e ginástica

12h – Encerramento das atividades

Sobre a CMPC

A CMPC é uma empresa centenária do setor florestal que atua em três segmentos de negócio: celulose, itens de higiene pessoal (tissue) e embalagens. A companhia é uma representante da bioeconomia e possui suas operações alicerçadas na sustentabilidade e na economia circular. Presente no Brasil desde 2009, a CMPC possui operações em sete estados. O grupo CMPC conta com mais de 25 mil colaboradores, 54 unidades produtivas distribuídas em nove países da América Latina e cerca de 24 mil clientes atendidos ao redor do mundo.

Em 2023, a empresa conquistou a 1ª posição do ranking de sustentabilidade corporativa da S&P Global. Em 2024, foi apontada pela segunda vez consecutiva como a Empresa Florestal Mais Sustentável do Mundo pelo Índice Dow Jones de Sustentabilidade e, com o BioCMPC, de forma inédita no Brasil, a CMPC levantou o Prêmio PMI Awards de Projeto do Ano de Engenharia, Construção e Infraestrutura, o reconhecimento mais importante do setor em nível global.

O CEO do Grupo CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, foi eleito pela Council of the Americas o CEO do Ano (2023) em Sustentabilidade. Em 2024, Ruiz-Tagle recebeu o título de CEO do Ano pela Fastmarkets Forest Products PPI Awards, que também elegeu a CMPC como líder mundial em Sustentabilidade. Mais informações podem ser encontradas no SITE.

