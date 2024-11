Acontece Federasul e Assembleia Legislativa entregam Troféu Magis aos 15 Líderes & Vencedores do ano de 2024

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre, e celebrou os 30 anos da honraria. Foto: O Sul Foto: O Sul

A Federasul e a Assembleia Legislativa entregaram, nesta terça-feira (26), o Troféu Magis para os 15 agraciados do Prêmio Líderes & Vencedores 2024. Neste ano, a premiação destacou também personalidades e parlamentares. A cerimônia ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Comércio, em Porto Alegre, e celebrou os 30 anos da honraria.

A iniciativa busca valorizar projetos, empresas e líderes empreendedores que contribuem para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, ressaltou a coragem e a iniciativa de todos os homenageados.

“É uma noite histórica, 30 anos de parceria entre o Parlamento Gaúcho, a Assembleia Legislativa e a nossa Federação. Não imaginávamos que chegaríamos em 2024 com esse nível de exigência, de coragem, de bons exemplos. Estamos reconhecendo a superação, a realização de 15 cases que para nós são inspiradores, mas também são motivos de orgulho da sociedade civil organizada, das lideranças públicas, políticas, que nos inspiram pela coragem, pela iniciativa, pela disposição de fazer o bom enfrentamento”, comentou Costa.

O Prêmio homenageou destaques nas categorias Mérito Político, Sucesso Empresarial, Destaque Comunitário, Expressão Cultural e Referência Educacional. Na categoria Mérito Político, deputados federais ganharam destaque pelo trabalho realizado no Parlamento Gaúcho e em Brasília.

“Com 70 anos, já com muitos mandatos, eu fico muito feliz de receber o Prêmio, é uma honra. Quando estamos trabalhando, no dia a dia, não temos essa noção de estar passando por uma vitrine e sendo observado. Depois pega um júri qualificado como este, e ele, com critérios absolutamente definidos, algo sério, bem feito, avaliado, nos coloca como líderes na política, me deixa muito feliz. Com muita humildade, mas com muito orgulho eu recebo esse Prêmio”, comentou o deputado Alceu Moreira.

“É uma confirmação do trabalho que eu venho realizando. Então eu realmente me sinto extremamente honrado. É uma alegria enorme estar ao lado de agraciados que honram esse Prêmio e fazem ele ser ainda mais valorizado, pelo prestígio que tem, pela forma isenta como é feita a escolha e pela história que esse Prêmio carrega consigo”, celebrou o deputado Marcel Van Hattem.

O vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, também recebeu o Troféu Magis. Ele destacou a resiliência do povo gaúcho e os trabalhos realizados durante a enchente na capital.

“É um ano com grandes desafios. Eu quero, portanto, compartilhar esse reconhecimento com o prefeito Sebastião Melo. Acho que é um momento de reconstrução para todos nós, é um símbolo do esforço que a gente fez na cidade. Mas, quando vejo os outros agraciados do Mérito Político, vejo também um reconhecimento de pessoas que têm enfrentado os temas do Brasil, que têm falado sobre o que está acontecendo, sem medo de se posicionar e de tentar trilhar um caminho melhor para o nosso país”, declarou o vice-prefeito da capital.

Um dos maiores eventos do estado também foi agraciado com a homenagem. A Oktoberfest de Igrejinha, que em 2024 celebrou 200 anos da imigração alemã junto à cultura gaúcha, comemorou a consagração da 34ª edição da festa com o Troféu dos Líderes e Vencedores.

“Esse prêmio vem coroar todo um trabalho que foi feito na nossa comunidade. Principalmente porque nós também tivemos as adversidades por conta das enchentes. Como nosso parque foi muito atingido, houve um trabalho muito intenso e esse Prêmio vem realmente para coroar esse trabalho. Nos honra muito e a gente dedica esse Prêmio justamente às pessoas que junto com a gente conseguiram reconstruir e fazer uma grande festa. Foi uma festa da superação”, relembrou Egon Delmar Wallauer, presidente da Amifest, organizadora da Oktoberfest de Igrejinha.

A edição de 2024 do evento cumpriu com o compromisso de consolidar as missões da Assembleia Legislativa e da Federasul, reconhecendo o talento e o serviço prestado daqueles que se dedicam pelo Rio Grande do Sul e merecem o Prêmio Líderes e Vencedores.

Confira a lista com todos os agraciados da 30ª edição do Prêmio:

Mérito Político

Alceu Moreira – Osório

Marcel Van Hattem – Dois Irmãos

Ricardo Gomes – Porto Alegre

Sucesso Empresarial Micro e Pequena Empresa

Azeite Sabiá – Encruzilhada do Sul

Sucesso Empresarial Média e Grande Empresa

Fruki Bebidas S.A – Lajeado

Líder Empreendedor

Angelo Fontana – Encantado

Destaque Comunitário

Algemir Brunetto – Paim Filho

Associação de Amigos – Nova Roma do Sul

Orquestra Villa-Lobos – Porto Alegre

Expressão Cultural

AMIFEST – Oktoberfest Igrejinha

Emily Borghetti – Porto Alegre

FLIVI Feira Literária – Viamão

Referência Educacional

Gabriel Grabowski – Novo Hamburgo

Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS) – Porto Alegre

Mostratec da Fundação Liberato – Novo Hamburgo

