Acontece Rala Bela anuncia mais de 20 oportunidades de emprego no setor de moda em Bom Princípio

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Candidatos podem comparecer presencialmente ou enviar currículo por e-mail para concorrer aos cargos Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Rala Bela, marca gaúcha referência no mercado de moda fitness e casual no Brasil, acaba de anunciar a abertura de 26 vagas em seu setor produtivo. Com uma proposta que vai além da moda, a Rala Bela busca colaboradores para integrar sua equipe, em uma empresa reconhecida pelo seu compromisso com um ambiente altamente motivador, que promove uma carreira de sucesso, oferece uma jornada acolhedora e é focada no desenvolvimento pessoal de cada indivíduo.

As vagas são para os cargos de costureira, arrematadeira, auxiliar de corte e equipe de expedição, todos essenciais para dar vida às coleções da marca de moda fitness e casual, que conecta tendências com design exclusivo.

Os profissionais selecionados terão acesso a um pacote de benefícios que inclui salário compatível com o mercado, vale-transporte, prêmios por assiduidade e produção, além de um desconto de 50% em convênios com academias, incentivando o bem-estar físico e mental de seus colaboradores.

Interessados em integrar a equipe da marca podem preencher a ficha de cadastro presencialmente na empresa, localizada em Bom Princípio, ou enviar seu currículo para o e-mail: rh@ralabela.com.br.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/rala-bela-anuncia-20-oportunidades-de-emprego-moda/

Rala Bela anuncia mais de 20 oportunidades de emprego no setor de moda em Bom Princípio

2024-11-28