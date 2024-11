Acontece Santa Casa de Porto Alegre recebe doação destinada à compra de robô para cirurgias de tórax

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Julio Matos, Cláudio Bier, José Camargo, Frederico Johannpeter, José Felicetti e Alfredo Englert estiveram presentes no momento da doação.

A Santa Casa de Porto Alegre recebeu uma excelente notícia na última semana. Os irmãos Klaus e Frederico Johannpeter fizeram a doação de R$ 12 milhões à entidade, destinado à compra de um robô que será usado para cirurgias de tórax no Pavilhão Pereira Filho. A família Gerdau já havia doado anteriormente à Santa Casa um equipamento, também robô, que está sendo usado em cirurgias de próstata.

O provedor da Santa Casa de Porto Alegre, Alfredo Englert, e o diretor médico do Pavilhão Pereira Filho, José Felicetti, destacaram a importância de obter o novo equipamento para os tratamentos na entidade. “Mais do que viabilizar o desenvolvimento tecnológico da Santa Casa, esse importante gesto de solidariedade de Klaus Gerdau Johannpeter e Frederico Carlos Gerdau Johannpeter será especialmente determinante para nossos pacientes, permitindo que o Serviço de Cirurgia Torácica consiga oferecer tratamentos ainda mais precisos”, comentou Alfredo Englert.

No momento do anúncio da doação ao Pavilhão Pereira Filho estiveram presentes: o diretor-geral da Santa Casa, Julio Matos; o presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier; o diretor médico do Centro de Transplantes e chefe do Serviço de Cirurgia Torácica, José Camargo; Frederico Johannpeter, José Felicetti e Alfredo Englert.

A Santa Casa de Porto Alegre

A Santa Casa de Porto Alegre é um dos mais modernos complexos hospitalares do país, formado por nove hospitais destinados à prestação de serviços assistenciais que referenciam a instituição no atendimento médico-hospitalar. Duas unidades se constituem em hospitais gerais (uma para atendimento de adultos e outra pediátrica) e outras cinco especializadas em cardiologia, neurocirurgia, pneumologia, oncologia e transplantes. O Hospital Dom João Becker, da cidade de Gravataí, faz parte do complexo desde 2018.

Com 220 anos de história, a Santa Casa possui um parque tecnológico de última geração, atrai pacientes de todo o país e é responsável por mais de um milhão de atendimentos por ano, sendo 66% exclusivamente para pacientes do Sistema Único de Saúde, o que a posiciona como a maior prestadora de serviços ao SUS no Estado e a 5ª maior no país.

2024-11-28