Acontece Link ISP 2024 fecha primeiro dia com casa cheia e conteúdo diversificado

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Evento segue com programação intensa nesta sexta-feira (29), no Serra Park, em Gramado. Foto: Anderson Lima / ClubedeMídia Evento segue com programação intensa nesta sexta-feira (29), no Serra Park, em Gramado. (Foto: Anderson Lima/ClubedeMídia) Foto: Anderson Lima / ClubedeMídia

O primeiro dia do Link ISP 2024 registrou recorde de público, com mais de 1,5 mil pessoas transitando pelos estandes, palestras e treinamentos já nas primeiras horas de evento, realizado no Serra Park, em Gramado. Um dos destaques para o grande número de visitantes foi a programação – composta por especialistas e autoridades em temas de máxima relevância para o universo de Internet e Telecom – que segue também nesta sexta-feira (29) durante todo o dia.

O turno da manhã foi marcado pelas palestras de José Felipe Ruppenthal, falando sobre Conectividade Global; Gil Giardeli, tratando do futuro do setor de telecomunicações; Leandro Quintão, com os diferenciais dos serviços agregados para ISPs; Thiago Vitor Silva, com os impactos da reforma tributária; Eduardo Ken, com a evolução de rede e serviços; e Rafael Rodrigues, mostrando como impulsionar a competitividade e a rentabilidade.

Sandro Schleder, Consultor Master da Prosper Capital, conduziu a inspiradora palestra “Acelera 2025! Como Construir um Ano de Resultados Extraordinários”. Além disso, a programação da manhã inicial do Link ISP 2024 contou com os paineis: “Onde está a solução do compartilhamento de infraestrutura” e “Linhas de Crédito para Provedores”.

Finalizando a manhã, a Rede Pampa realizou o programa Pampa Debates, diretamente do Link ISP 2024, com o tema “Desafios dos Provedores do Rio Grande do Sul no Pós-Enchente”. Com apresentação de Paulo Sérgio Pinto, o debate contou com Fábio Badra, presidente da InternetSul, e os diretores da entidade Narciso Flesch, Alexandro Schuck e Paulo Todeschini, além de representantes de provedores afetados pela tragédia climática, como Flávio Festauer, da Sebratel.

Na parte da tarde, o presidente da InternetSul, Fábio Badra, fez a abertura oficial do evento, liderando o painel “Reflexão sobre o Impacto das Enchentes”. Em seguida, o narrador e radialista Pedro Ernesto Denardin conduziu a palestra “Comunicação e Liderança”, enquanto, em outro palco, o painel Assimetria Regulatória e Norma 4 reuniu Anatel, Abramulti, InternetSul, RedeTelesul, RBT Internet e o engenheiro Maurício Dambroz para tratar das mudanças que estão causando debates acalorados no setor.

Também à tarde, estiveram em debate os “Desafios da Regulação Fiscal e Tributária no setor dos ISPs”, com a vice-presidente da InternetSul, Raquel Schwambach; a diretora Sara Fraga; além de Arthur Coimbra, procurador federal; Maurício Maioli, da Goulart & Lamb; Sandro Negrello, da Trisp; e Carla Habitzreiter, da RBT.

O último painel da tarde também tratou dos impactos das enchentes, com o título “Caos no Guaíba”, com mediação de Paulo Todeschini, diretor da InternetSul, e participação de Arthur Coimbra, Maicon Lucas Silva, da RS Sul Net, e Silvo Seganfredo, da Adyl Telecom.

Programação segue intensa nesta sexta-feira (29)

Para esta sexta-feira (29), a programação continua intensa e diversificada. O dia de encerramento do evento trará palestras com temas como Velocidade de Internet, Experiência do Cliente, Posicionamento de Provedores, Desafios da Regulação Fiscal e Tributária, Vendas, Superação de Limites, Concorrência, Características de Produtos, Diferencial Humano, Inteligência Artificial, Mercado, IPV6, XGSPON, Wi-Fi6, Wi-Fi7 e FTTR, data center de borda e Campanha Poste Limpo.

A lista de palestrantes para o segundo dia da Link ISP 2024 inclui nomes como: Gilberto Silva, Carlos Bush, Richard Rasmussen, Jonathan Borges, Rogério Couto, Lúdio Porto Alegre, Luís Peres, Droander Martins, Wanderson Modesto, Alex Finizola, Enzo Almeida, Talisson Ferreira, Adriano Vanzetto, Rudi Gerhart, Murilo Brito Chaves, Jonatan Freire, Yalaba Lopes, Ivan Gutierres, dentre outros.

