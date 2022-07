Saúde Acupuntura pediátrica: para que serve, idades recomendadas, benefícios e contraindicações

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Técnica medicinal chinesa pode ser uma opção para tratamento e prevenção de doenças em crianças. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A acupuntura é uma técnica da medicina chinesa que consiste na inserção de pequenas agulhas finas metálicas, com profundidades que variam de poucos milímetros a vários centímetros. As sessões podem durar de 20 a 50 minutos, dependendo do objetivo. Em adultos, o modelo já é popularizado, mas, em crianças, o tratamento é discutido entre pediatras e acupunturistas.

O pediatra Ricardo Ghelman, presidente do Núcleo de Estudos de Medicina Integrativa da Criança e do Adolescente da Sociedade de Pediatria de São Paulo, afirma que a acupuntura é recomendada desde a fase pré-natal, quando são estimulados alguns pontos específicos da mãe para aumentar a produção de leite, além do uso contra cólica ou infecção de vias aéreas em recém-nascidos.

Bebês e crianças

De acordo com o acupunturista Marcus Pai, o tratamento depende da idade. Em bebês, que ficam muito agitados, o agulhamento pode ser realizado com agulhas mais finas. E o estímulo é mais rápido, com a agulha inserida e removida rapidamente em poucos segundos, com o objetivo de estimular as terminações nervosas periféricas. Neste caso, pode ser feito em alguns pontos na cabeça, no tórax, nos braços ou pernas.

Para crianças com fobias de agulha é possível o estímulo com aparelho de laser e o uso de ventosas (sucção de pequenos copos de vidro ou plástico), que puxam a pele e fazem um estímulo local.

“Muitos pais procuram o tratamento por acupuntura em bebês para tratamento de insônia e cólicas abdominais. Para crianças com 4 a 10 anos, é comum o tratamento para insônia, déficit de atenção, dores de cabeça como enxaqueca e para manutenção do tratamento de bronquite. Para maiores de 10 anos e adolescentes, se usa como forma de tratamento não farmacológico (ou seja, sem remédios) para ansiedade, estresse, agitação, e também para dores (de crescimento a enxaquecas)”, conta Marcus.

Procedimento seguro

Segundo Marcus, muitos pais não desejam o uso de medicamentos de uso contínuo para tratamento de patologias crônicas em crianças, por isso, procuram tratamentos menos invasivos como fisioterapia motora, acupuntura e massagens.

“Vários estudos mostram que a acupuntura é um procedimento seguro. A taxa de efeitos adversos é menor do que outros procedimentos, e menor do que com o uso de medicamentos. Um estudo feito na Inglaterra avaliou os efeitos adversos de mais de 65 mil sessões de acupuntura. Efeitos adversos sérios foram zero. Em média, pela nossa experiência, alguns efeitos que podem ocorrer depois da sessão incluem uma leve dor muscular, pequenos hematomas (que somem de 2 a 3 dias) e coceira no local. Mesmo assim, a taxa destes efeitos, segundo estudos, é de 2 a 5% dos casos”, conta.

Contraindicações

O acupunturista destaca algumas contraindicações para a prática: agulhamento em crianças que tenham medo excessivo ou fobia de agulhas; que façam uso de medicamentos anticoagulantes (pois trariam maior risco de sangramento com a picada); e que tenham infecção ativa na pele (para evitar agravamento).

Marcus ressalta que a acupuntura é um tratamento seguro e bem tolerado para bebês e crianças, com seus devidos cuidados, na mão de um profissional experiente, mas que é importante saber diagnosticar e avaliar a criança. Por fim, ele recomenda que, para fazer acupuntura em crianças, se deve ter um médico pediatra ou médico clínico com conhecimentos adequados de anatomia e fisiologia da criança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde