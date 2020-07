Geral Acusada de tráfico de drogas, Miss Bumbum tentou tirar a roupa ao ser presa

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2020

A atriz e modelo Flavia Tamayo foi presa quando chegava a um hotel em Vitória, no Espírito Santo. (Foto: Reprodução/Facebook)

A atriz, dançarina e modelo Flavia Tamayo – presa na terça-feira, 21, por envolvimento numa rede de prostituição e tráfico de drogas em Brasília – chegou a resistir à abordagem dos policiais e tentou tirar a roupa, segundo o delegado Rafael da Rocha Corrêa, da 1ª Delegacia Regional de Vitória, no Espírito Santo. Flavia foi presa quando chegava a um hotel na orla da cidade.

Nas redes sociais, Flavia, de 22 anos, se apresenta também como Miss Bumbum e capa das revistas Sexy e Playboy (nesta última, foi capa da edição em Portugal). Mas, de acordo com investigações da Polícia Civil de Brasília, há pelo menos dois anos a jovem também se prostituía e vendia drogas para clientes de alto poder aquisitivo, num flat no Setor Hoteleiro Norte da capital federal. Flávia também estrelou filmes pornográficos, onde ganhou o apelido de Pâmela Pantera, e participou de ensaios fotográficos para publicações masculinas no Brasil e no exterior.

“O inquérito identificou a atuação de seis grupos criminosos especializados no tráfico de drogas, sendo dois deles formados por prostitutas de luxo, entre elas a Flavia, que negociavam programas sexuais, com o consumo de drogas, para uma clientela vip. No caso dela, cada programa regado a cocaína e haxixe saía por mil reais, o dobro do valor pago por um programa sem drogas”, afirmou o delegado Ricardo Oliveira, da 5ª Delegacia de Polícia (Área Central) do Distrito Federal.

A Operação Rede, que visava desmantelar a quadrilha, foi deflagrada no mês passado. Na ocasião, foram cumpridos 38 mandados de prisão e 18 pessoas foram presas em flagrante, entre elas duas garotas de programa. Flávia iria responder ao inquérito em liberdade, mas com a suspeita de que ela fugiria do País nos próximos dias, a prisão foi deferida pelo Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.

“Por causa de sua agenda de trabalho extremamente movimentada, tivemos dificuldade de capturá-la, pois ela rodava o país. Antes de Vitória, esteve em São Paulo e em Florianópolis”, contou o delegado.

Cliente do Doutor Bumbum

Nascida em São Paulo, Flavia contou ser corretora de imóveis e estudante de Marketing na inscrição para o concurso que escolheria a Musa da Copa do Mundo, há dois anos. Ela era representante da seleção suíça e afirmou também que o maior sonho de sua vida era conhecer o jogador Neymar.

Na mesma época, Flavia foi eleita Miss Bumbum Distrito Federal. Por ter admitido que se submeteu a uma bioplastia com Denis César Barros Furtado, o Doutor Bumbum, a organização da prova chegou a cogitar lhe retirar a faixa. Ela contou ter pago R$ 40 mil pelo procedimento, mas negou que tenha aplicado o produto no bumbum. O médico responde a um processo pela morte de uma mulher depois uma intervenção estética em sua cobertura, no Rio de Janeiro.

Agora, ela é aguardada para prestar depoimento no Distrito Federal. Em entrevista ao Jornal de Brasília, no último dia 23, Flavia negou as acusações da Polícia Civil e garantiu que trabalha com “entretenimento adulto”, mas nunca se envolveu com crime. Ela teve seu passaporte recolhido e foi indiciada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As informações são do jornal Extra.

