Adam Sandler celebra data especial e se declara à esposa: "Te amo, minha eterna garota"

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Adam Sandler e a esposa Jacqueline, ou apenas Jackie. (Foto: Reprodução/Instagram)

O amor está no ar! Adam Sandler usou suas redes sociais nesta sexta-feira (31) para celebrar uma data mais que especial com a esposa, Jackie Sandler, com quem é casado há 17 anos.

“Há 22 anos nos olhamos firme e nos apaixonamos. Ansioso pelos próximos 22, jovem. Te amo, minha eterna garota”, declarou o ator americano, relembrando o início do relacionamento.

O casal tem duas filhas: Sadie, de 14 anos, e Sunny, de 11 anos. Jackie já apareceu em alguns filmes do marido, como em “O Paizão”, em que interpretou uma garçonete, em “Gente Grande”, “Esposa de Mentirinha”, “Juntos e Misturados”, entre outros.

Filhas

As duas filhas do casal, Sadie e Sunny, também entraram para o ramo da família e, muitas vezes, participam dos filmes de Adam – como Gente Grande (2010), Cada Um Tem a Gêmea Que Merece (2011) e Hotel Transilvânia (2012).

Sadie Sandler nasceu em 6 de maio de 2006. Ela é a filha mais velha de Adam e Jackie, concebida três anos após o casamento deles. Em entrevista ao Access, Adam revela que ficou aterrorizado enquanto Jackie estava em trabalho de parto. “Tive uma reação química no meu corpo, na qual eu amei muito a criança e fiquei muito nervoso por ela.”

Já Sunny Sandler nasceu em 2 de novembro de 2008. Ela é a filha mais nova de Adam e Jackie. Assim como Sadie, ela também nasceu em Los Angeles, onde a família mora há anos. Tanto Sunny quanto Sadie e Jackie participaram de vários filmes ao lado de Adam, que fundou a própria produtora, Happy Madison. Mas, embora Adam coloque as filhas para trabalhar em longas mais descontraídos, ele as mantém longe de qualquer um de seus papéis mais sérios (como em Uncut Gems). “Eu tenho medo de que, quando elas tiverem idade suficiente para ver isso, ficarão desapontadas com o meu comportamento”, disse ele ao Closer Weekly.

