Luan Santana faz churrasco e impressiona com piscinas

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

A mansão de Luan fica em Alphaville, no bairro nobre de Barueri, na grande São Paulo. (Foto: Reprodução/Instagram)

Luan Santana aproveitou esta sexta-feira (31) de um jeito animado. Com churrasco e drinks, o sertanejo reuniu a família no momento descontraído e mostrou as dependências de sua mansão. Luan também exibiu orgulhoso o pé de limão que cultiva, além das suas técnicas para plantar. O evento é transmitido pelo Instagram da marca Jim Beam.

Durante a live, Luan ensinou a receita de um dos drinks que mais gosta, chamdo Highball: 1 dose de Bourbon Jim Beam, 2 rodelas de limão siciliano, 200 ml de água tônica e gelo.

Recentemente, enquanto preparava um jantar, Luan mostrou o tamanho de sua cozinha, o que impressionou seus seguidores. A mansão fica em Alphaville, no bairro nobre de Barueri, na grande São Paulo, e tem estúdio próprio.

Noiva conta susto

A designer de moda Jade Magalhães, noiva do cantor Luan Santana, usou as redes sociais para contar um susto que passou durante o banho ao ver uma perereca. Ela contou que estava respondendo algumas perguntas feitas pelos seguidores quando decidiu parar para tomar banho. “Liguei o chuveiro e então vi um negócio preto do lado. Um negócio que não estava lá quando entrei”, declarou.

Jade Magalhães ficou apavorada quando descobriu o que tinha invadido seu banheiro. “Na hora que eu olho, era uma perereca. Vocês não estão entendendo o pavor que eu tenho de perereca, eu preferia que fosse uma cobra ou qualquer outro bicho”, declarou a designer que depois reconheceu que preferir uma cobrar era um pouco de exagero.

Ela continuou: “A chance de ela pular em mim era muito grande, deixei o chuveiro ligado, sai correndo, chorando, liguei para o Luan [Santana], porque ele não está aqui no mesmo lugar que eu estou, para ele vim me ajudar a fazer a perereca voltar por onde ela entrou, mas ele não achou. Ele bateu em tudo e não achou essa perereca”, contou aos risos.

