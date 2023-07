Saúde Adeus, ansiedade: quatro alimentos que são peças-chave contra o cansaço mental

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ashwagandha melhora a ação das glândulas suprarrenais e reduz os níveis de cortisol. Foto: Reprodução A ashwagandha melhora a ação das glândulas suprarrenais e reduz os níveis de cortisol. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No mundo agitado em que vivemos atualmente, é cada vez mais comum encontrarmos pessoas que buscam ajustar sua rotina alimentar devido a queixas relacionadas à ansiedade, irritabilidade, inquietude e cansaço mental e físico.

Esses sintomas são frequentemente observados em indivíduos que se sentem como verdadeiras máquinas de alta performance, com intensa atividade cerebral. Ao final do dia, muitos têm dificuldade em “desplugar” e sair do piloto automático, encontrando dificuldades em trazer calma à mente e ao corpo.

Nesse contexto, profissionais especializados têm desempenhado um papel fundamental em ajudar essas pessoas a encontrar um equilíbrio saudável. Samantha Rhein, nutricionista e Doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, tem recebido em seu consultório um grande número de indivíduos que buscam orientações para ajustar suas rotinas alimentares e lidar com os efeitos do estresse no corpo e na mente.

Para enfrentar esse cenário de ansiedade e estresse, existem algumas estratégias nutricionais e comportamentais que podem trazer alívio e que são mencionadas pela especialista. É importante ressaltar que essas mudanças exigem dedicação, mas os benefícios para a vitalidade, longevidade e saúde mental são recompensadores. Confira os elementos-chave e princípios ativos recomendados.

Blend de ervas

Uma estratégia nutricional interessante é o uso de um blend de ervas composto por passiflora, lavanda e camomila. Essa combinação contribui para a regulação dos níveis de GABA (Ácido gama-aminobutírico) e proporciona efeitos anti-ansiedade.

O GABA é um sinalizador importante do sistema nervoso central e, ao desfrutar de uma infusão preparada com essas ervas, o corpo envia sinais ao cérebro de uma atmosfera relaxante, ajudando a aliviar as preocupações do dia a dia.

Ashwagandha

Outro exemplo é a ashwagandha, uma planta conhecida como adaptógeno, que melhora a ação das glândulas suprarrenais e reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. Além disso, essa planta auxilia o bom funcionamento das mitocôndrias, proporcionando maior produção de energia, melhor concentração e prevenção do estresse oxidativo.

Ômega-3

O ômega-3 também desempenha um papel fundamental na nutrição para o controle do estresse. Os ácidos graxos EPA e DHA presentes nesse nutriente regulam hormônios, neurotransmissores e reduzem a inflamação no tecido adiposo e no sistema nervoso central, incluindo a inflamação hipotalâmica.

Estudos mostram que uma baixa ingestão de ômega-3 está associada a alterações de humor e ansiedade. A suplementação, recomendada por um profissional de saúde, pode ajudar a combater os efeitos indesejáveis do estresse. Além disso, alimentos como atum, sardinha, salmão, arenque, linhaça e óleo de canola são fontes naturais desse nutriente.

Magnésio

Por fim, o magnésio, mineral que atua em conjunto com cálcio, vitamina D e vitamina K, também desempenha um papel importante na regulação dos níveis de cortisol. A redução no consumo de alimentos fontes de magnésio está associada a casos de ansiedade. É possível encontrar esse mineral em vegetais verde-escuros, legumes, peixes, oleaginosas, leite e derivados, leguminosas, cereais integrais e cacau.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/adeus-ansiedade-quatro-alimentos-que-sao-pecas-chave-contra-o-cansaco-mental/

Adeus, ansiedade: quatro alimentos que são peças-chave contra o cansaço mental

2023-07-03