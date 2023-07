Tecnologia Alexa com problemas? Veja se o Google Assistente é melhor

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Tanto a Amazon Alexa quanto Google Assistente podem controlar uma enorme variedade de acessórios. Foto: Reprodução

Nos últimos meses, várias pessoas têm relatado problemas com a Alexa, e boa parte delas reclama que a assistente digital da Amazon está “surda” ou com bastante dificuldade para entender alguns comandos. Com isso, muitos questionam se vale a pena migrar para o Google Assistente e se ele irá atender de forma competente.

As duas assistentes virtuais são as mais populares e mais funcionais por um simples motivo: bem antes do lançamento do protocolo Matter, elas já tinham um suporte a vários dispositivos de casa inteligente, sendo compatíveis com praticamente qualquer dispositivo de automação disponível no mercado.

Dessa forma, tanto a Amazon Alexa quanto Google Assistente podem controlar uma enorme variedade de acessórios, como lâmpadas, interruptores, ar-condicionados, tomadas, etc. Em resumo, praticamente tudo o que funciona com Alexa, também funciona com o Google Assistente e vice-versa.

Da mesma forma, elas também compartilham o mesmo problema nos últimos meses. Tanto o Google Assistente quanto a Alexa está com bastante dificuldade para entender ou ouvir alguns comandos – então o que vai diferenciar mais um do outro são os aspectos positivos exclusivos de cada um.

Mais agilidade

Quando escuta e entende bem os comandos, a Alexa mostra uma agilidade muito maior para executar os comandos ou dar respostas ao usuário. Isso vai desde acender ou apagar uma luz até interagir com skills ou criar timers, alarmes e lembretes.

Isso pode passar despercebido na maioria das vezes, mas algumas é bem notável que a assistente da Amazon é mais competente nesse aspecto e que realiza suas tarefas em menor tempo.

Mais organizado

O aplicativo da Alexa – seja para Android ou para iOS – é repleto de opções e é inegável que dá para fazer praticamente tudo de dentro dele. Por outro lado, a organização do aplicativo não é o ponto forte da Alexa e a tela inicial é só um amontoado de informações sobre tudo que não deixa nada prático ir direto ao ponto.

O Google Home, por outro lado, é bem mais agradável visualmente, com uma interface minimalista que deixa todos os itens mais acessados a poucos cliques. Recentemente, a empresa ainda liberou uma nova versão que deixa tudo ainda mais organizado e fácil de encontrar.

Vários comandos

Um ponto que deixa o Google Assistente bem à frente é a praticidade para controlar vários dispositivos de casa inteligente de uma só vez. Com a Alexa, se precisar desligar duas lâmpadas, você precisa dar um comando por vez, enquanto o Google permite que você controle as duas ao mesmo tempo.

