Tecnologia Após impulsionar best-sellers em suas páginas, TikTok quer publicar livros

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











ByteDance, a empresa controladora do TikTok, judou a criar alguns dos maiores best-sellers do mercado. Foto: Reprodução ByteDance, a empresa controladora do TikTok, judou a criar alguns dos maiores best-sellers do mercado. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma nova editora começou a cortejar escritores de romances autopublicados no início deste ano. A proposta, enviada em um e-mail genérico, era impessoal e pouco original. Os termos não eram generosos, às vezes com um valor equivalente a apenas alguns milhares de dólares pelos direitos de um livro.

Então vinha o argumento arrebatador. A editora era a ByteDance, a empresa controladora do TikTok, a rede social de vídeos curtos e que, nos últimos anos, ajudou a criar alguns dos maiores best-sellers do mercado. Junto com um adiantamento e royalties, a empresa oferecia serviços completos de marketing on-line, de acordo com vários autores e profissionais do meio editorial a par das ofertas da ByteDance.

Mudança editorial

A empresa já mudou radicalmente a forma como os livros são descobertos na internet. E embora a ByteDance tenha se manifestado pouco publicamente sobre seus planos no meio editorial, que estão numa fase inicial, está claro como a empresa tem potencial para vender uma grande quantidade de livros.

Mesmo sob um escrutínio cada vez maior das agências reguladoras devido a preocupações de que ela possa ser influenciada pelo governo chinês, a ByteDance pode atingir um público enorme e que continua crescendo. Muitos dos usuários do TikTok – mais de 150 milhões só nos Estados Unidos – estão interessados em livros. No ano passado, os vídeos com a hashtag #BookTok foram vistos mais de 91 bilhões de vezes, uma alta em comparação aos aproximadamente 60 bilhões de visualizações no ano anterior, de acordo com a empresa.

A exposição na plataforma tem levado muitos autores à lista dos mais vendidos – entre eles Colleen Hoover, que conquistou o topo dela. As publicações com a hashtag #ColleenHoover foram vistas mais de 4,2 bilhões de vezes e seus livros venderam mais de 24 milhões de cópias.

As vendas impulsionadas por mais de cem autores com um grupo fiel de seguidores no BookTok chegaram a US$ 760 milhões em 2022, um aumento de 60% em relação a 2021, de acordo com a Circana BookScan, que acompanha as vendas de livros físicos. Neste ano, até o momento, as vendas cresceram aproximadamente 40% em relação ao ano passado.

A ByteDance entrou com um pedido de registro de marca para uma editora, a 8th Note Press, no final de abril, descrevendo-a como uma empresa que oferece um universo de produtos e serviços de publicação de livros. De acordo com a descrição, ela criaria um ecossistema onde as pessoas poderiam encontrar, comprar, ler, resenhar e discutir livros.

A empresa também contratou Katherine Pelz, uma veterana do setor de romances, como editora de aquisições.

A ByteDance se recusou a confirmar informações a respeito de suas operações de publicação e vendas, inclusive quais gêneros planeja publicar, quando serão lançados seus primeiros títulos e se eles serão vendidos nas lojas tradicionais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/apos-impulsionar-best-sellers-em-suas-paginas-tiktok-quer-publicar-livros/

Após impulsionar best-sellers em suas páginas, TikTok quer publicar livros

2023-07-03