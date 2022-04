Porto Alegre Adiado para maio, Carnaval das escolas de samba de Porto Alegre terá três noites de desfiles no Porto Seco

Por Redação O Sul | 28 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Evento não é realizado há dois anos, por causa da pandemia. (Foto: Ricardo Giusti/Arquivo PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Adiados por conta das medidas de combate à pandemia de coronavírus, os desfiles de Carnaval de Porto Alegre serão realizados nos dias 6, 7 e 8 de maio (sexta-feira, sábado e domingo) no Complexo Cultural do Porto Seco (Zona Norte). O evento terá a participação das 22 escolas de samba da capital gaúcha, além da tribo Os Comanches.

O Grupo Prata desfilará na sexta-feira, o Grupo Ouro no sábado e o Grupo Bronze no domingo. A primeira noite de desfiles coincidirá com o encerramento da feira de inovação e tecnologia South Summit, oportunizando aos turistas a possibilidade de também conhecerem a festa popular. A ordem dos desfiles pode ser conferida em prefeitura.poa.br.

Uma das mais populares festas da cidade, a folia no Porto Seco já teve público de 20 mil pessoas por noite, mas não é realizado há dois anos, também devido à covid. Em sua retomada, é esperado um público de 10 mil pessoas.

“A atual gestão está promovendo a requalificação das quadras das escolas de samba e todo o entorno do complexo”, ressalta a prefeitura. “Por meio de termo de permissão de uso assinado pelas duas ligas representativas do Carnaval, será possível buscar parcerias para que o evento seja sustentável.”

Mãos à obra

Dentre as ações, estão a recuperação do cercamento, com o conserto dos guardis que foram danificados, a renovação do asfalto da pista de desfiles e a limpeza e capina. Outra realização importante foi o restabelecimento da energia elétrica com a qualificação da iluminação do complexo.

O plano de prevenção e combate a incêndios (PPCI) deve ser encaminhado nesta sexta-feira (29). Também foram realizados investimentos na edição da Descida da Borges (Centro Histórico) comemorativa aos 250 anos de Porto Alegre e na realização do festival de sambas-enredo.

A administração, através do Fundo Municipal de Apoio à Produção Artística e Cultural (Fumproarte) aportou o valor de R$ 1,5 milhão, distribuídos para 17 escolas da Capital, valor que permitiu fomentar a cadeia produtiva e a qualificar os projetos culturais de cada entidade.

Novidades

As novidades desta edição incluem arquibancada coberta, em um total de 1.5 mil lugares. Outra novidade são os camarotes localizados no espaço denominado Samba do Casulo, que fica localizado em frente ao recuo da bateria. Esse espaço terá atrações nos intervalos dos desfiles.

Em todo o complexo, serão 188 camarotes para venda, três para os jurados, além de camarotes para a Corte do Carnaval, Ligas das Escolas e prefeitura, com capacidade para 250 pessoas.

Serão três portarias de acesso e camarotes de imprensa para 20 veículos de comunicação. Também estarão disponíveis praça de alimentação, sete bares e arquibancadas. Toda a estrutura acomodará 4.660 pessoas por noite de desfiles. No entanto a previsão dos organizadores é de que circularão pelo entorno da pista em torno de 20 mil pessoas por noite. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e podem ser adquiridos neste link

Corte do Carnaval 2022

– Rei Momo: Ubirajara Borba da Silva;

– Rainha do carnaval: Kênya Regina Silveira Teixeira;

– Primeira princesa: Solange Nazário Medeiros Lobato;

– Segunda princesa: Cássia Katherine Joaquim dos Santos da Silva.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre