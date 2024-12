Flávio Pereira Administração do Tribunal de Justiça do RS parabeniza magistrado que conquistou Prêmio Innovare 2024

Por Flavio Pereira | 14 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Juízes Max e André, Presidente Alberto, Juiz Charles e Desembargadoras Fabbiane e Lusmary durante a audiência. Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS Juízes Max e André, Presidente Alberto, Juiz Charles e Desembargadoras Fabbiane e Lusmary durante a audiência. (Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS) Foto: Eduardo Nichele/DICOM-TJRS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Juiz de Direito Charles Maciel Bittencourt, da Justiça Instantânea (JIN) da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre, recebeu do Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto cumprimentos pela conquista do Prêmio Innovare, ocorrida no dia 11, na sede do STF, em Brasília. Foi durante audiência no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça na sexta-feira (13) .

O Chefe do Poder Judiciário gaúcho, que não conseguiu participar da cerimônia de entrega do Prêmio Innovare em Brasília, convidou o Juiz Charles para a audiência na qual parabenizou pessoalmente o magistrado pela conquista na categoria Juiz do Prêmio, com a apresentação do Projeto “Partiu Aula na Justiça”. O Juiz Charles foi o coordenador da ação socioeducativa voltada a jovens de Porto Alegre envolvidos em atos infracionais.

Uma das mais importantes premiações do Cenário Jurídico

O Desembargador Alberto destacou que a premiação é uma das mais importantes do cenário jurídico e incentiva práticas transformadoras desenvolvidas no interior do sistema de Justiça do Brasil. “Quero parabenizar o colega Charles pela conquista, juntamente com a equipe de trabalho da JIN, o rapper Rafa Rafuagi, e as instituições parceiras do Poder Judiciário Estadual na consecução do projeto – Ministério Público do Trabalho 4ª Região (MPT) e o Ministério Público do RS”, disse o Presidente Alberto Delgado Neto, sobre a inciativa gaúcha que foi escolhida finalista dentre 732 concorrentes, em oito categorias, sendo que, somente na categoria Juiz, foram inscritas 104 práticas.

O Juiz Charles agradeceu a gentileza do convite feito pelo Presidente. “Como falei na entrega do Prêmio, ele servirá como incentivo para todos os coautores, a fim de que todos possam continuar com esta demanda e outros jovens possam também ser beneficiados pela iniciativa”.

A 3ª Vice-Presidente do TJ, Desembargadora Lusmary Fátima Turelly da Silva, a Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Fabianne Breton Baisch, o Juiz-Corregedor Coordenador, Max Akira Senda de Brito e o Juiz Assessor da Presidência, André Pires, também participaram da agenda e parabenizaram o Juiz Charles pela honraria.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira

https://www.osul.com.br/administracao-do-tribunal-de-justica-do-rs-parabeniza-magistrado-que-conquistou-premio-innovare-2024/

Administração do Tribunal de Justiça do RS parabeniza magistrado que conquistou Prêmio Innovare 2024

2024-12-14