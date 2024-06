Rio Grande do Sul Administração do Tribunal de Justiça gaúcho visita foros atingidos pelas enchentes no Vale do Taquari

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2024

Visita da comitiva ao Foro de Arroio do Meio. Foto: Eduardo Nichele/TJRS Visita da comitiva ao Foro de Arroio do Meio. (Foto: Eduardo Nichele/TJRS) Foto: Eduardo Nichele/TJRS

“É muito triste ver aquilo que a gente faz com tanto carinho nestas condições, em decorrência das enchentes”. A manifestação foi do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Alberto Delgado Neto, que ficou impressionado com os prejuízos causados pela catástrofe climática nos Foros das Comarcas de Arroio do Meio e Estrela. Ele liderou a comitiva do TJ-RS que esteve visitando, nessa quarta-feira (12), comarcas atingidas pelas cheias no Vale do Taquari.

“Nossas instalações do Judiciário são prédios que atendem bem a população, e continuaremos focados no aperfeiçoamento constante do atendimento à população, através deste mutirão feito pelos magistrados e servidores para que, da maneira mais rápida possível, tudo possa ser normalizado”, acrescentou o magistrado. Ele informou que o Foro de Arroio do Meio deverá estar normalizado até o final de agosto e o de Estrela, através de acordo firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), ficará instalado temporariamente no Foro Trabalhista sediado no município.

Novo Foro

Durante o roteiro, a comitiva visitou, respectivamente, os prefeitos de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, e de Estrela, Elmar Schneider. O prefeito Bruxel destacou a importância do engajamento de todos os Poderes em torno da reconstrução do município. “A comunidade está sentindo o apoio do Poder Judiciário neste momento muito complicado”, disse ele.

Já o prefeito Elmar parabenizou o Judiciário gaúcho pela medida alcançada junto ao Conselho Nacional de Justiça que aprovou solicitação encaminhada pelo presidente Alberto, no começo de maio, garantindo o repasse de R$ 180 milhões, de multas pecuniárias em todo o Brasil, para os municípios gaúchos em calamidade pública. “O Judiciário gaúcho orgulha o nosso Estado e está abraçando a nossa região do Vale do Taquari, tão prejudicada pela catástrofe”, disse ele.

No final do encontro, o prefeito Elmar anunciou que já está em fase adiantada o estudo para a doação de dois terrenos vizinhos, no centro da cidade, para a construção de um novo Foro da Comarca de Estrela. “A doação já estava nos planos da prefeitura antes mesmo das enchentes, para que a Justiça possa ter um local mais adequado”, concluiu o prefeito.

2024-06-12