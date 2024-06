Rio Grande do Sul Trensurb reduz intervalo entre as viagens e amplia o horário de circulação dos trens

Por Marcelo Warth | 13 de junho de 2024

Trens circulam entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo Foto: Divulgação/Trensurb Trens circulam entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo. (Foto: Divulgação/Trensurb) Foto: Divulgação/Trensurb

A Trensurb reduziu os intervalos entre as viagens e ampliou o horário de circulação dos trens a partir desta quinta-feira (13). As partidas, que estavam ocorrendo a cada 35 minutos, passaram a acontecer a cada 20 minutos entre a estação Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo.

Além disso, o horário de operação foi estendido em uma hora, das 6h às 21h, aumentando para 45 mil passageiros a capacidade diária de transporte.

Com o recolhimento dos trens que estavam parados nos trilhos no sentido Porto Alegre para o pátio da empresa, no bairro Humaitá, na Capital, é possível utilizar ambas as vias em todo o trajeto entre as estações Mathias Velho e Novo Hamburgo, eliminando a necessidade de transbordo na estação Unisinos, em São Leopoldo.

A Trensurb retomou suas operações, em caráter emergencial, no dia 30 de maio, após as enchentes que atingiram o Estado. As estações localizadas em Porto Alegre ainda permanecem fechadas devido aos estragos causados pelas inundações.

A tarifa para a utilização dos trens não está sendo cobrada porque os sistemas de bilhetagem da empresa seguem inoperantes.

