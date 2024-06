Rio Grande do Sul Bom Princípio Alimentos distribui 12 mil potes de chocolate cremoso com rótulos alusivos ao Rio Grande do Sul

Atividade ocorreu em junho em Porto Alegre, e nas cidades de Eldorado do Sul e Canoas Foto: Edith Auler/Divulgação Atividade ocorreu em junho junto ao MP-RS, em Porto Alegre, e nas cidades de Eldorado do Sul e Canoas (Foto: Divulgação/Bom Princípio Alimentos) Foto: Edith Auler/Divulgação

Em junho, a empresa alimentícia Bom Princípio entregou 12 mil unidades de potes de chocolate cremoso, em uma ação que tem como objetivo espalhar mensagens positivas no momento em que o Rio Grande do Sul busca uma reconstrução após a enchente histórica do mês de maio.

Os produtos foram feitos e distribuídos exclusivamente para essa iniciativa. A entrega foi realizada diretamente no prédio do Ministério Público do RS, em Porto Alegre, onde as doações foram distribuídas a entidades na capital e nas cidades da Região Metropolitana Eldorado do Sul e Canoas.

Marcelo Altenhofen, gestor de marketing da Bom Princípio Alimentos, destaca a importância de ações desse tipo. “Em tempos tão difíceis, é o amor e a coragem que têm guiado todos os gaúchos”, comenta.

A promotora de Justiça da Infância e da Juventude, Dra. Cinara Vianna Dutra Braga, saudou a equipe da Bom Princípio, mobilizando também entidades e instituições que receberam as doações.

Entre os beneficiados estão o Centro Social Padre Pedro Leonardi, a Casa Violeta de POA, a Casa Oásis, o Instituto Victória Nahon e a Rede Calábria, todos localizados em Porto Alegre. “Esses chocolates da Bom Princípio são um lembrete de que não estamos sozinhos e de que juntos podemos superar qualquer obstáculo”, observa a promotora.

A ação se estendeu também às prefeituras de Eldorado do Sul e Canoas. Em Canoas, os produtos foram entregues em um abrigo que atualmente atende cerca de 3,5 mil pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade.

