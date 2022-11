Porto Alegre Adolescente é alvo de atentado a tiros na avenida Ipiranga, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2022

Ataque foi cometido próximo a posto de combustíveis na esquina com a Erico Verissimo. (Foto: Arquivo/O Sul)

A 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em Porto Alegre, investiga a autoria e motivação de um atentado a tiros contra um adolescente de 17 anos, na avenida Ipiranga, por volta das 4h de segunda-feira (28). O ataque foi cometido nas imediações da Erico Verissimo, divisa entre os bairros Menino Deus e Azenha.

De acordo com informações levantadas até agora pela Polícia, o garoto estava no banco do carona de um automóvel modelo Nissan Livina fechado por um Fiat Argo preto em frente a um posto de combustíveis na esquina próxima ao edifício-sede do jornal “Zero Hora” e Rádio Gaúcha.

Ao menos dois homens desceram do carro e desferiram dez tiros contra ele, fugindo em seguida. Atingido no quadril, braço esquerdo e rosto, o adolescente foi submetido a cirurgia e continuava internado sob custódia policial no fim da noite, sem divulgação de seu estado de saúde.

Há contra ele registros por delito análogo ao tráfico de drogas, mas ainda não se pode afirmar que há vinculação entre esse aspecto a o incidente na Ipiranga.

Apuração do caso

O veículo ocupado pelo adolescente também não estava mais no local quando a Polícia chegou, e as identidades dos tripulantes de ambos os automóveis permanecem desconhecidas.

Para chegar aos veículos e aos envolvidos, os investigadores buscam imagens gravadas por câmeras de segurança na região. Testemunhas que possam colaborar na elucidação do episódio também são bem-vindas.

(Marcello Campos)

