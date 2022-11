Porto Alegre Abastecimento de água é interrompido em 15 bairros de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de novembro de 2022

Os serviços ocorrem no Centro e nas zonas Norte e Sul Foto: Reprodução Os serviços ocorrem no Centro e nas zonas Norte e Sul. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Obras e serviços do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) interromperam, na manhã desta terça-feira (29), o abastecimento de água em 15 bairros de Porto Alegre.

O Centro Histórico teve o fornecimento de água suspenso devido ao corte de redes antigas na rua General Vitorino, esquina com a Dr. Flores. A normalização deve ocorrer à noite.

Na Zona Sul, parte do bairro Santa Tereza ficou desabastecida em função do entroncamento de redes em três pontos da rua Dona Malvina, no trecho entre as ruas Cruzeiro do Sul e Dr. Ildefonso Pinto. O retorno da água está previsto para a madrugada desta quarta (30), podendo demorar mais nas partes altas da rede distribuidora.

Na Zona Norte, o abastecimento de água foi interrompido nos bairros Anchieta, Farrapos, Humaitá, Navegantes e São João para a interligação de uma adutora de 500 milímetros de diâmetro com outra adutora na rua Padre Diogo Feijó, na esquina com a 18 de Novembro. O fornecimento de água deve ser normalizado na noite desta terça.

Devido à troca do grupo motobomba e de tubulação de sucção na Estação de Bombeamento de Água Manoel Elias 1, também faltou água nos bairros Jardim Carvalho, Jardim Itu, Jardim Leopoldina, Jardim Sabará, Mario Quintana, Morro Santana, Passo das Pedras e Rubem Berta, na Zona Norte. A previsão é de normalização na noite desta terça.

Na quinta-feira (1º), parte do bairro Passo D’Areia terá o abastecimento de água interrompido, a partir das 9h, devido ao corte de redes antigas na avenida Assis Brasil esquina com a rua Tupy, e na avenida Brasiliano Índio de Moraes, esquina com a rua Tapiaçu.

