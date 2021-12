Geral Adolescente invade piscina pública com colegas e sobrevive após ficar quase 10 minutos submerso

21 de dezembro de 2021

Militares salvam jovem de afogamento em piscina pública durante a madrugada. (Foto: Divulgação)

Um adolescente de 16 anos se afogou na piscina pública da prefeitura de Pirajuba, no Estado de Minas Gerais. O menino, que estava com mais dois colegas de 13 e 11 anos, teria ficado quase 10 minutos submerso até o socorro chegar. A invasão dos três garotos ao local aconteceu na madrugada de domingo (19) e foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

Pedidos de socorro

Policiais militares chegaram ao local e escutaram pedidos de socorro para ajudar o jovem que se afogava. O garoto foi retirado da piscina com ausência de sinais vitais e respiração. No local, os policiais realizaram os primeiros socorros até a chegada da equipe médica. Ele foi encaminhado para uma unidade básica de saúde (UBS) do município e devido ao seu estado grave, o adolescente precisou ser intubado e foi transferido para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba.

Milagre

Segundo o médico que atendeu o garoto, foi um milagre a vítima ter chegado viva, já que permaneceu submersa na piscina por alguns minutos e em um ambiente completamente às escuras, o que dificultou, mas não impediu o socorro prestado pelos militares.

De acordo com o hospital, o quadro clínico do menino era considerado estável até a tarde desta terça-feira. As informações são do jornal O Globo.

