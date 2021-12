Geral Oito mulheres já relataram assédios e abusos do ginecologista Renato Kalil

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Shantal Verdelho após o parto de Domênica, onde afirma ter sofrido violência obstétrica por parte de médico de SP. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais três mulheres afirmaram que foram vítimas de assédios e abusos cometidos pelo ginecologista e obstetra Renato Kalil. Com isso já são pelo menos oito acusações contra o médico. As primeiras denúncias vieram à tona há uma semana, depois de a influenciadora Shantal Verdelho ter dito que sofreu violência obstétrica no parto comandado pelo médico. Desde então, outras mulheres relataram mais casos e, no último domingo, o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu os depoimentos das novas vítimas, uma ex-funcionária e duas ex pacientes. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo investigam os casos que vêm sendo revelados.

Uma das mulheres foi atendida por Kalil há cinco anos e relatou o assédio sofrido à reportagem, durante uma consulta. Ela, assim como as outras duas, não se identificou.

“Ele falou que eu tinha um corpo bonito. Achei estranho assim. Aí a gente sentou na mesa e ele começou a me perguntar da minha vida sexual, se eu tinha relações sexuais com mulheres, falei que sim e aí ele começou com um papo, falar de uma fantasia que ele tinha e me senti muito ofendida”, narrou a vítima, que ouviu os comentários logo após ter seu corpo examinado.

“Ele começou a falar que tinha vontade de fazer um sexo a três com a mulher dele. Ele pegou o celular na mão e começou a me mostrar uma foto, fotos da mulher dele de biquíni. Estava extremamente desconfortável. Eu tenho muita raiva que no dia eu não consegui fazer absolutamente nada. E aí nunca mais voltei.”

Já uma ex-funcionária de Kalil afirmou que ele pedia para que ela tocasse nele, e afirmou que houve relações sexuais no período.

“No primeiro momento foi a coisa mais difícil da minha vida, não tinha chão pra pisar, não sabia o que eu fazia. Pra mim ele é um doente, uma pessoa que precisa de tratamento. Viciado em sexo. Um cara que trabalha como ginecologista e tem atitude assim de atacar as pessoas.”

A terceira nova vítima ouvida pelo Fantástico, também sob anonimato, disse que sofreu gordofobia durante uma consulta. “Ele fez comentários comigo, como: essa aí nunca vai engravidar porque tá gorda. Todas as consultas ele fala de outras pacientes, ele cita nomes, inclusive pessoas famosas. Assim, eu sei histórias de artistas, de blogueiras. Ele é muito antiético.”

O Fantástico ainda ouviu Fernanda Sophia, uma fotógrafa que trabalha com registros de partos. Segundo ela, os partos comandados por Kalil foram os mais “violentos, agressivos e manipulosos” que ela já acompanhou.

“Ele é extremamente arrogante, trata muito mal funcionários, foi extremamente agressivo com a gestante, assim como eu vi o vídeo que circularam por aí. Ele grita, ele maltrata, é extremamente invasivo e como se ele fosse o grande centro daquela sala de parto.”

Procurado, Renato Kalil se colocou à disposição das investigações e respondeu à TV Globo, por e-mail, que repudia os relatos, considerados por ele como “mentirosos”, que “jamais recebeu nenhum tipo de reclamação no Conselho Regional de Medicina ou em qualquer hospital”, e que “não teve a intenção de ofender ou magoar qualquer pessoa”, mas pede desculpas “se alguém se sentiu ofendido”.

Há uma semana, foram vazados áudios em que a influenciadora digital Shantal Verdelho narrava evidências de violência obstétrica durante o parto de sua filha. O caso deu início à série de denúncias que surgiu nos dias seguintes. Segundo Shantal, que se pronunciou nas redes sociais mas não concedeu entrevistas, Renato Kalil usou palavrões para ofendê-la durante o parto, que durou 48 horas.

O médico também teria a ridicularizado para o seu marido, que gravou as cenas, como no momento em que apontou para a sua vagina e afirmou “olha aqui, ó, toda arrebentada”. Segundo Shantal, Kalil não gostou quando ela se negou a realizar a episiotomia, uma cirurgia no períneo, região entre a vagina e o ânus, que facilitaria a passagem do bebê.

Uma mulher que acompanhou o parto de Shantal afirmou ao Fantástico que o clima, no dia, mudou quando o médico chegou ao hospital.

“De uma forma sempre muito prepotente, alguns momentos meio agressivo. Foi exaustivo. O momento que ele chegou foi de muita tensão, eu só queria que acabasse logo pra que acabasse aquilo logo. O cansaço dela também já estava um pouco angustiante porque chega um momento que a paciente não tem mais força. Ele sempre chegava já se impondo, xingando, e por conta da influência dele no meio médico, a gente sentia muito medo.”

Depois da influenciadora, outras mulheres procuraram a polícia, a imprensa ou o Ministério Público para prestarem depoimentos, não só de violência obstétrica, como de abuso e assédio sexual. Como a bancária Letícia Domingues, que depôs na Delegacia da Mulher de Jaguaré (SP) sobre a violência sexual que sofreu em 1991. O depoimento da jornalista britânica Samantha Pearson, correspondente do The Wall Street Journal, gerou um procedimento de investigação criminal na Promotoria de Enfrentamento à Violência de Gênero, Doméstica e Familiar contra a Mulher sobre os comentários que ouviu sobre seu corpo e a humilhação que disse ter sofrido quanto examinada pelo médico.

Outro depoimento de violência obstétrica foi dado pela psicanalista Isadora Garaventa, que narrou o fato ocorrido há seis anos à revista Crescer. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral