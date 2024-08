Colunistas Adote um Bichinho, a campanha para adoção de pets resgatados nas enchentes

Por Flavio Pereira | 27 de agosto de 2024

Governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza lançaram a campanha Adote um Bichinho (Foto: Divulgação/Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza, que é médico veterinário, lançaram campanha de adoção de gatos e cachorros resgatados nas enchentes. O plano anunciado ontem destina anunciam R$ 8 milhões em convênios com os municípios para suporte direito e indireto a entidades e pessoas que acolham animais em lares temporários, condicionado à realização periódica de feiras de adoção. Eduardo Leite reforçou o papel de protagonismo do seu vice: “Essas iniciativas, lideradas pelo nosso vice-governador Gabriel Souza, e pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, serão viabilizadas pelo Funrigs, dentro das estratégias do Plano Rio Grande. Mais uma ação que reforça o nosso compromisso com a reconstrução, sem deixar ninguém pra trás, levando amparo também aos bichinhos, buscando o lar de amor e carinho que todos eles merecem.”

Deputada Silvia Waiãpi critica silêncio dos artistas sobre queimadas

A indígena Silvia Waiãpi (PL), deputada federal pelo Amapá, (que a esquerda não considera indígena, por não ser de esquerda), criticou ontem a morosidade e a ineficiência do governo Lula e o silêncio dos artistas que se manifestavam contra os incêndios ocorridos no governo de Jair Bolsonaro: “O Brasil enfrenta recorde de focos de incêndio, e o que vemos? Silêncio total! Os mesmos artistas e ONGs que se reuniam para atacar Bolsonaro por uma faísca, hoje permanecem calados e omissos. Um boicote contra o Brasil, contra os brasileiros”.

Câmara aprovou a MP que liberou R$ 12,2 bilhões para o RS

A Câmara dos Deputados aprovou ontem (26) a Medida Provisória 1218/24, que concede crédito extraordinário de R$ 12,2 bilhões no Orçamento de 2024 para atender diversas ações no Rio Grande do Sul em razão da calamidade pública provocada pelas enchentes. A matéria será enviada ao Senado. Pelo decreto legislativo de calamidade pública (Decreto Legislativo 36/24), as despesas para o atendimento da emergência no Rio Grande do Sul não afetam as metas fiscais do governo para 2024. Desde a edição da medida em maio deste ano, grande parte do dinheiro já foi liberada (cerca de R$ 8 bilhões) para ações em diversos ministérios, como recuperação de estradas e de infraestrutura dos serviços públicos.

PL não conseguiu bloquear na MP recursos para importação de arroz

Em destaque do PL, rejeitado pelo Plenário da Câmara, o partido pretendia retirar do texto Medida Provisória 1218/24, a destinação de R$ 416 mil ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) gastar na formação de estoques públicos de alimentos a fim de regular a oferta e os aumentos de preços, e que seriam usados para custear parcialmente a importação de arroz.

Controladoria da União anuncia que vai fiscalizar recursos destinados ao RS

A Controladoria-Geral da União informou aos deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara que iniciará o processo de auditoria dos recursos federais gastos pelos gestores municipais e estadual para enfrentar as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. Apenas as medidas provisórias de créditos já somam mais de R$ 47 bilhões.

Calotes no atendimento a Diálise e Transplantes pelo SUS

Um levantamento revelado pela Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante (ABCDT) identificou que pelo menos 16 municípios e estados atrasaram o pagamento de clínicas de diálise que atendem pa. Segundo a Associação, mais de 50 milhões de reais em tratamentos realizados não foram pagos, ainda que o Ministério da Saúde tenha repassado a verba de custeio em dia.

