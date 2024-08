Colunistas Sobrou para Elmar

Por Leandro Mazzini | 27 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A despeito do “acórdão” informal para retomar o pagamento das emendas parlamentares “com regras mais claras”, a conta do “quiprocó” do bloqueio judicial do pagamento pelo STF caiu na conta da candidatura à Presidência da Câmara do deputado Elmar Nacismento (União-BA). Ele é apadrinhado do atual chefe, Arthur Lira (PP-AL), e ao não barrar o movimento suprapartidário que resultou no pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, Lira foi apontado como fiador do grupo. O episódio causou um efeito colateral na pré-candidatura de Elmar. Com o troco judicial dado pelo ministro Flávio Dino e o plenário do STF muitos deputados vão repensar o voto em Elmar, porque viram Lira complacente com a situação. Quando ele apareceu no STF para a famosa reunião, o estrago estava feito.

Tá explicado

Criticado à meia boca nos corredores do Congresso por não tomar lado em importantes temas, o jeito pacífico e conciliador do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) desenha o script de seu futuro depois da política. Em suma, Pacheco, um advogado renomado na em Belo Horizonte, não quer desagradar empresários de setores agora que possam ser potenciais futuros clientes de sua banca, tampouco ministros das Cortes.

Fraude social

Para inibir fraudes com duplicidade de benefícios nos programas sociais, o deputado federal Júlio Lopes (PP-RJ), autor da lei que tornou o CPF como único número válido para o registro geral no País, vai pedir ao STF que cobre do Governo a aplicabilidade da lei. Lopes lembra que o Brasil tem 208 milhões de cidadãos, mas existem, acredite, 360 milhões cadastrados no Sistema único de Saúde (SUS). Só para citar um caso.

Dodge em cena

Raquel Dodge, ex-PGR, ficou tão impactada com a peça “Prima Facie”, monólogo de Débora Falabella sobre violência contra a mulher, que se movimentou para repetir o debate, ao final do espetáculo, quando a peça fosse encenada em Brasília. A própria Dodge, que viu o espetáculo no Rio, estará no palco, ao lado da atriz e da diretora, Yara de Novaes. Será dia 28 no teatro Unip.

Será que sai?

Os comunistas brasileiros estão em festa. Até quinta-feira estão ciceroneando em Brasília importante delegação do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã, incluindo dirigentes do Politburo. Mas a agenda não será ideológica. Eles querem mais comércio com o Brasil. Uma das prioridades do grupo é arrancar o apoio concreto do Governo para o Acordo de Livre Comércio Mercosul-Vietnã.

Brasilcap avança

Líder do mercado nacional de capitalização, a Brasilcap, da BB Seguridade, registrou no 1° semestre crescimento de 17,9% no resultado financeiro, que subiu de R$ 205,7 milhões no mesmo período em 2023 para os atuais R$ 242,6 milhões. A companhia apurou no período o lucro líquido de R$ 141,1 milhões, alta de 11,9% em comparação com o mesmo período de 2023 (R$ 126,1 milhões).

*colunaesplanadadf@gmail.com

