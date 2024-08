Carlos Roberto Schwartsmann Silvio Santos: a lenda!

Por Carlos Roberto Schwartsmann | 28 de agosto de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Um dos principais predicados de um bom médico, além do conhecimento técnico, é a sua capacidade de criar uma relação médico-paciente robusta e afetiva.

Um dos pilares deste relacionamento é desenvolver a arte da comunicação.

Os nossos alunos do 4º ano da faculdade de medicina já fizeram muitas provas na vida. São testados, triados e experientes.

O primeiro dia de aula da ortopedia é o mais interessante e conveniente para discutirmos e entendermos filosoficamente este aspecto na medicina.

Durante muitos e muitos anos, até os dias de hoje gosto, de perguntar aos novos alunos: “Num domingo frio e chuvoso no inverno, as 16 horas, você liga TV, num canal está o Silvio Santos e no outro o Faustão! Qual você prefere assistir? Alguns preferem o primeiro, outros o segundo. Entretanto a maioria responde: “prefiro desligar a TV, prefiro ver um filme, prefiro ver futebol, etc.”

Estas respostas induzem a pensar que a questão foi inadequadamente formulada. Deveria ter mais opções?!

Entretanto, no pensamento do questionador só poderia ocorrer uma das respostas: a primeira ou a segunda.

Explico aos alunos: faltou boa comunicação entre nós.

Faltou entendimento entre o professor e os discípulos. Imaginem que entre os médicos e os pacientes, nas mais diferentes classes sociais, isto deve ocorrer frequentemente.

O médico tem que ser um bom comunicador!

Tem que perguntar com clareza! Tem que explicar com clareza! Tem que prescrever com clareza! Tem que orientar com clareza! Não há espaço para a imprecisão.

Para um profissional em formação médica, desenvolver a comunicação é essencial para o sucesso.

Portanto a melhor resposta para esta pergunta é escolher o canal que apresenta Silvio Santos.

Sem dúvida, ele foi o maior comunicador da história do Brasil.

Sabia se posicionar e se comunicar, no mesmo nível, com pessoas das mais diferentes classes sociais e culturais: desde a empregada doméstica, o porteiro, o policial, o prefeito, o desembargador etc.

Os nossos alunos precisam entender desde cedo que é necessário, para exercer uma boa medicina, um boa comunicação.

Silvio Santos foi o brasileiro que mais se comunicou. Foi o homem que mais proporcionou momentos felizes ao nosso sofrido povo.

Descanse em paz, lenda!

Em nome da nossa gente, muito obrigado!

Carlos Roberto – Médico e Professor universitário

*schwartsmann@santacasa.org.br

