Magazine Adriana Calcanhotto critica governo Bolsonaro: “Somos a piada do mundo”

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

“O remédio é votar direito. É votar pela consciência", disse a cantora Foto: Reprodução/Instagram “O remédio é votar direito. É votar pela consciência", disse a cantora. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Assim como muitos artistas que estão insatisfeitos com o governo Bolsonaro, a cantora Adriana Calcanhotto, de 54 anos, também se mostrou revoltada com a atual situação política e governamental do País.

Durante uma entrevista, Calcanhotto disse: “O remédio é votar direito. É votar pela consciência. Tem muita gente arrependida de ter votado no Bolsonaro porque não olhou para ele, olhou para o antipetismo quando estava na urna. Desde o início o presidente mostra a que veio, não tem nenhuma novidade no que está acontecendo agora. Não há estelionato eleitoral no caso do Bolsonaro, infelizmente para nós. Somos a piada do mundo”.

Ela ainda respondeu se está insustentável viver no Brasil. “Por alguns aspectos, acho que é insustentável mesmo. Essa situação não pode ficar desse jeito. Mas insustentável não é impossível, insustentável quer dizer ‘vamos à luta’”, conclui ela sobre as questões políticas.

