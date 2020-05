Celebridades Angélica avalia vida íntima com Luciano Huck e rotina com filhos na quarentena

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Luciano Huck e Angélica trocaram as alianças em outubro de 2004 Foto: Reprodução/Instagram Luciano Huck e Angélica trocaram as alianças em outubro de 2004. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Angélica comentou sobre a rotina com os filhos na quarentena e o casamento com Luciano Huck. A atriz participou de uma live no Instagram da revista Marie Claire nesta sexta-feira (29). Em vídeo, a dona do hit icônico “Vou de Táxi” comentou sobre o relacionamento com o apresentador do programa “Caldeirão do Huck”. “Tem que ter muita cumplicidade. Antes de namorar, nós já tínhamos uma conexão”, explicou a artista, que engatou o relacionamento com o comunicador em 2003 nos bastidores do filme “Um Show de Verão”.

Luciano Huck e Angélica trocaram as alianças em outubro de 2004. Somando 15 anos de casamento, o casal já é pai de 3, Joaquim, Benício e Eva. De acordo com a apresentadora, o tempo e a família numerosa só contribuiu para uma maior intimidade entre os dois. “Nós já tínhamos uma afinidade antes de namorar. A verdade é muito importante importante em um relacionamento. Por mais que seja difícil na hora, a verdade é sempre a melhor solução. E o sexo só melhora depois de tanto tempo”, avisou.

Joaquim, Benício e Eva possuem idades bem diferentes. O mais velho, Joaquim, tem 15 anos enquanto a caçula, Eva, está na faixa dos 7 anos. Por causa disso, os três estão aprendendo matérias bem diferentes na escola o que representa uma dificuldade a mais para Angélica e Luciano Huck. A apresentadora relatou não está sendo fácil lidar com o “homeschooling” dos herdeiros. “Não sou pedagoga, por isso é muito difícil ajudar e acompanhar no dia a dia escolar”, destacou.

Angélica está conseguindo ajudar a caçula nas tarefas de casa. “Estou me aproximando mais da Eva, fazendo as lições de casa e até reaprendendo”, avisou. Na sequência, a mulher de Luciano Huck ainda destacou a importância do trabalho de um educador. “Agradeço muito aos professores que dão amor e educação para 21 alunos em uma sala. Vejo o quanto é complicado: estrutura difícil, salário ruim. Mas estou me aproximando mais da Eva, fazendo as lições de casa e até reaprendendo”, avisou.

Angélica estava prestes a lançar um novo programa na TV Globo, “Simples Assim”, porém as gravações foram interrompidas por causa da pandemia do coronavírus. “Foi uma surpresa. Tivemos que parar as gravações e nem sei se dará para voltar ainda este ano, porque é algo que não dá para dar continuidade através do Zoom, por exemplo. São gravações externas, com pessoas”, lamentou.

