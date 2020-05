Magazine Melinda pede silêncio a Thais Fersoza ao ver TV: “Até me encolhi no cantinho do sofá”

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

"Confesso que fiquei envergonhada", disse a atriz

Thais Fersoza publicou vídeos no Instagram Stories nesta sexta-feira (29) para contar aos internautas uma situação engraçada com os filhos do casamento com Michel Teló, Melinda e Teodoro. A filha mais velha do casal pediu para que a apresentadora fizesse silêncio ao assistir televisão.

“Agora é o horário das crianças assistiram um pouquinho [de desenho animado]. Vim assistir com eles. Fiquei comentando e a Melinda disse: ‘Shhh, para! Deixa eu ouvir’. Fiquei chateada”, contou Thais. “Eu quis falar para mostrar que estou 100% aqui, sabe? Curtindo junto. Confesso que fiquei envergonhada. Até me encolhi no cantinho do sofá”, completou ela.

Recentemente, a atriz revelou que chorou de saudade dos familiares por causa da quarentena devido à pandemia de coronavírus. “Cada um dentro da sua realidade, cada um com os seus motivos, seja emocional, psicológico, profissional, financeiro. Está difícil, mesmo. Eu queria compartilhar isso, porque às vezes a gente fica se boicotando de não falar sobre as nossas dores, sobre as nossas angústias e sofrimentos. Fica aquela coisa assim: ‘Ah, se está ruim para você, imagina para o fulano, o cicrano’. Sim. Tem pessoas que tem uma situação um pouco pior, respeito. Mas eu também espero que respeitem a nossa. Cada um tem os seus motivos, cada um tem as suas dores, cada um sabe onde aperta para si”, desabafou.

