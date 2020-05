Magazine Nicole Bahls sobre isolamento social: “Tirei de letra a nossa atual fase”

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Nicole Bahls, 35 anos de idade, falou sobre como tem vivido sua quarentena, motivada pela pandemia do coronavírus. “Estou me adaptando, cumprindo minha agenda de campanhas em casa”, afirmou a modelo e apresentadora, que mora no Rio de Janeiro.

Ela passa o período de isolamento social na companhia do marido, o modelo Marcelo Bimbi, e da secretária do lar. “O que mais sinto falta é do contato com meus fãs. Sinto muita falta de poder abraçar e beijar. Amo demais esse contato. Meu marido, uma secretária que mora comigo e meus nenéns dogs me fazem companhia.”

De acordo com Nicole, a vida dentro de casa não tem sido um grande obstáculo. “Acho que por já ter participado de um reality [A Fazenda 5, em 2012] e vivido a experiência do confinamento, tirei de letra esta nossa atual fase.”

Questionada sobre o que mais deseja retomar quando a pandemia passar, a modelo afirma que não vê a hora de fazer suas viagens. “Minha rotina é sempre em aeroportos. Quero viajar por cidades e estados desse Brasil tão maravilhoso. Não vejo a hora que tudo isso passe e volte ao normal para todos nós seguirmos em frente. Tenho fé de que logo vai passar.”

