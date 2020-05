Celebridades Xuxa fala sobre Sasha em live: “A minha filha quer casar”

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

"A minha filha quer casar. E e eu não estou forçando", disse a apresentadora Foto: Blad Meneghel/TV Record

Xuxa, de 57 anos de idade, participou de uma live com Martha Medeiros, na noite desta sexta-feira (29), e a estilista falou que adoraria criar um vestido de noiva para a apresentadora se casar.

“Para! Vestido de noiva? Só se for pra minha filha!”, disparou Xuxa sobre Sasha Meneghel, de 21 anos, que atualmente namora o cantor gospel João Figueiredo.

“A minha filha quer casar. E e eu não estou forçando. Sasha veio falar há uns cinco, seis anos – quando ainda nem tinha namorado – que tinha vontade de casar. Eu não [tenho vontade de casar]. Vamos focar na Sasha”, completou a eterna “rainha dos baixinhos”.

Xuxa afirmou que sua participação no programa “Conversa com Bial”, da TV Globo, teve muita repercussão, mas nega que exista uma reaproximação com a emissora.

Xuxa, que já foi apresentadora da TV Globo durante muitos anos e deixou a casa para trabalhar na Record, recentemente participou do “Conversa com Bial”, que gerou rumores de possibilidade de volta à emissora.

